Есть на каждой кухне: Обычное вещество избавит ваш участок в миг навсегда от муравьев, тли и слизней
Фото: syl.ru
Часто вредители приводят к низкому урожаю в саду. Эти создания могут навредить нашим растениям, заставив садоводов ломать голову в поиске эффективных решений для защиты урожая.
Да, инсектициды и химикаты могут дать быстрые результаты, но они порой не так безопасны для самих растений. Есть альтернативное средство - пищевая сода, действенная при борьбе с несколькими распространенными вредителями без вреда для растений.
Тля
Тля угрожает урожаю, заражая многочисленные овощные и садовые культуры вредными болезнями. Растворив одну столовую ложку пищевой соды в двух литрах воды, можно получить раствор, который при нанесении на уязвимые растения эффективно отпугивает тлю.
Слизни
Слизни часто создают проблемы на капустных грядках, поедая драгоценные листья и головки. Щепотка пищевой соды на растениях решит проблему. Важно не переборщить, так как это может оказать негативное воздействие на почву. Легкого опыления пораженных растений должно быть достаточно, чтобы держать слизней в страхе.
Муравьи
Муравьи — еще один распространенный вредитель. Если посыпать пищевой содой муравьиные гнезда и места, где они часто появляются, можно предотвратить их вторжение. Спустя пару дней эти нежелательные гости должны уйти.
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