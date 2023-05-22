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· Регина Шигабетдинова

Есть на каждой кухне: Обычное вещество избавит ваш участок в миг навсегда от муравьев, тли и слизней

О 3 огородных вредителях, с которыми быстро справляется сода
Есть на каждой кухне: Обычное вещество избавит ваш участок в миг навсегда от муравьев, тли и слизней

Фото: syl.ru

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Часто вредители приводят к низкому урожаю в саду. Эти создания могут навредить нашим растениям, заставив садоводов ломать голову в поиске эффективных решений для защиты урожая.

Да, инсектициды и химикаты могут дать быстрые результаты, но они порой не так безопасны для самих растений. Есть альтернативное средство - пищевая сода, действенная при борьбе с несколькими распространенными вредителями без вреда для растений.

Тля

Тля угрожает урожаю, заражая многочисленные овощные и садовые культуры вредными болезнями. Растворив одну столовую ложку пищевой соды в двух литрах воды, можно получить раствор, который при нанесении на уязвимые растения эффективно отпугивает тлю.

Слизни

Слизни часто создают проблемы на капустных грядках, поедая драгоценные листья и головки. Щепотка пищевой соды на растениях решит проблему. Важно не переборщить, так как это может оказать негативное воздействие на почву. Легкого опыления пораженных растений должно быть достаточно, чтобы держать слизней в страхе.

Муравьи

Муравьи — еще один распространенный вредитель. Если посыпать пищевой содой муравьиные гнезда и места, где они часто появляются, можно предотвратить их вторжение. Спустя пару дней эти нежелательные гости должны уйти.

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