C 1 сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Член образовательного комитета Государственой думы РФ Лариса Тутова заявила о приятном нововведении для всех выпускников российских школ.

С 1 сентября 2023 года выпускники 9-х и 11-х классов смогут сдавать экзамены в досрочном режиме. Ранее воспользоваться правом досрочной сдачи могли только одиннадцатиклассники. Сейчас процедура упрощена.

Очевидно, что такие дети смогут закончить учебный год значительно раньше своих одноклассников.

Подать заявление на досрочную сдачу ОГЭ можно до 1 марта. А на досрочную сдачу ЕГЭ выпусники должны подать документы до 1 февраля. Потребуется два документа - паспорт и СНИЛС.

Досрочно допустят сдавать экзамены только тех, у кого есть уважительные причины, прошедших учебный план. Педсовет должен утвердить каждую кандидатуру досрочно сдающего экзамены. Если ребенок не совсем готов, ему рекомендуют остаться и сдавать экзамен в общие сроки.

