Сценаристы Илья Петрухин и Олег Гольдфайн: «Наша героиня — это Данила Багров в женском обличье»

13 июня на ТНТ стартует сериал с татарским акцентом "Вика — Ураган"

13 июня в 20:00 на телеканале ТНТ начнется показ сериала «Вика — ураган». Это история девушки, которая попала в тюрьму по случайному стечению обстоятельств, и выйдя из нее, пытается начать все с чистого листа. Сценарий к проекту написали два уроженца Татарстана: Илья Петрухин и Олег Гольдфайн. В прошлом оба автора работали над самым народным хитом ТНТ «Ольгой». Накануне премьеры мы выяснили у сценаристов, есть ли у «Вики…» что-то общее с «Ольгой», а заодно узнали, почему в сериале не обошлось и без татарского следа.

Что вас вдохновило на написание «Вики-ураган»?

Илья Петрухин: Сначала мы увидели в каком-то шоу или в сериале сюжет про девушку, которая вышла из тюрьмы. Эта история нас зацепила, потому что есть две совершенно разные ситуации: когда мужчина выходит из заключения, и когда это происходит с женщиной.

Олег: В том смысле, что общество совершенно по-разному относится к одному и тому же явлению. Когда речь идёт о мужчинах, это как-то привычнее. В итоге мы начали изучать реакцию людей не только на тех, кто побывал в колонии, но и просто тех, кто не удобен для основной массы населения. Как относятся к ребятам с какими-то особенностями развития? Какую реакцию вызывает, например, одноглазый человек или безумная старушка. Так родилась идея собрать в одном месте разных неудобных, одиноких, брошенных людей, и чтобы наша главная героиня их возглавила.

Илья: И превратила в семью!

Получается, что у Вики не было прототипа, или вы всё-таки отталкиваясь от какой-то реальной истории?

Илья: Наша героиня — это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него ещё очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребенок, какие-то бывшие мужья, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть женщиной — Данилой Багровым куда сложнее.

Какой неожиданный образ возник!

Олег: На самом деле, Аглая многое привнесла от себя лично. Если кого-то всё же назначать на роль прототипа, то она ближе всех.

Что именно привнесла Аглая?

Олег: Аглая – это человек с обостренным чувством справедливости, она очень добрая и отзывчивая. Не может пройти мимо, если у людей случилась неприятность, да не только у людей, даже у собак.

А чего не было в вашем изначальном замысле из того, что героине подарила Аглая?

Олег: Наверное, какую-то женственность, мягкость. Мы придумывали героиню грубее, но когда увидели, как Аглая это делает, получилось лучше, чем было у нас в голове.

Илья: В этом есть парадокс героя, который сносит все системы ураганом, поскольку у нас это маленькая и хрупкая женщина.

Олег: Маленькая, хрупкая, но очень смелая!

Если попробовать сформулировать кратко, в чем главный посыл у сериала? Что вы хотели донести до зрителей?

Олег: То, что всё будет хорошо! Как бы ни было сложно, не надо отчаиваться! Именно так себя ведёт наша героиня: её накрывает неприятностями, но она не сдается и идёт дальше с высоко поднятой головой. Вика оказывается в кошмарных условиях, совершенно не типичных для нее. Нашу принцессу мы помещаем прямиком в проблемы, но своим примером она говорит: «Не сдавайтесь, все будет хорошо!»

Илья: Как бы ни было плохо, всё равно всё будет хорошо, если следовать своим принципам.

Знаю, что вы с самого начала представляли себе в качестве главной героини Аглаю Тарасову. Были ли другие претендентки на главную роль?

Олег: Знаете, написание сценария — это долгий процесс, который начинается до того, как вы приступаете к написанию букв на компьютере. Пока мы разрабатывали идею, всё придумывали, в головах появился образ на длинных ножках, хотя в тот момент ещё не было понятно, кто это конкретно. Но после мы увидели сценку с Аглаей в одном проекте, влюбились и уже сформировался этот образ.

Если не секрет, то в каком?

Олег: У Хлебникова в «Обычной женщине».

Илья: Там такая нетипичная Аглая.

Какая атмосфера царила на площадке, насколько легко или, напротив, сложно работать над этим проектом?

Олег: Получилось дружно и весело. Мы с огромным удовольствием приезжали каждую смену на площадку, поскольку собрали такой кастинг и команду, что было приятно работать.

Илья: Это очень важно, особенно, когда вы сотрудничаете на протяжении такого долгого периода, а мы почти полгода снимали. Это большой кусок из жизни каждого участника, поэтому нужно, чтобы всем было тепло, хорошо и добро, минимум конфликтов. Если спорные ситуации и случались, то только на творческом уровне.

Олег: Да-да! Ни одного скандала, никакой ругани, ничего. Всё очень дружно и позитивно.

Илья: Хотя, кто знает, может, у нас за спиной ругались (смеется)?!

На канале ТНТ есть сериал «Реальные пацаны», который снимали в Перми, и он прославил город. Даже некоторые туристы начали ездить туда, чтоб посмотреть любимые места Вована и компании. Вы оба из Татарстана, не было ли у вас желания сделать проект про родные места?

Олег: Если внимательный зритель обратит внимание, то действие «Вики-ураган» проходит в вымышленном городе Зеленокамске. Это прямая отсылка к нашим татарским городам Зеленодольску и Нижнекамску. Мы собрали их вместе. Мы не забываем о родине!

Илья: Зеленодольск находится рядом с Казанью, я оттуда родом. Нижнекамск расположен недалеко от Набережных Челнов, и оттуда Олег.

Олег: Мы соединили их, чтобы никого не обидеть. Конечно, мы хотели привнести в свою работу нечто татарское. Но если сделать настоящий город, то все подумают, что именно там живут такие люди, которые не до конца исправились. Люди часто обижаются.

Олег: Поэтому всё происходит в вымышленном среднем городе!

Илья: Но в среднем городе в Татарстане!

Есть ли в сериале ещё какие-то татарские «пасхалки»?

Олег: Один из героев говорит с татарским акцентом, это помощник инспектора. Актеру пришлось долго его учить, он репетировал перед зеркалом, но в итоге классно справился!

Илья: Да, мы его экзаменовали!

Илья, вы где-то говорили, что вам очень нравится американский сериал «Бесстыжие». Некоторые люди находят общее у этого проекта с «Ольгой», над которой вы оба работали. Это случайность или была такая задумка?

Илья: Просто так получилось. Появился сценарий, а потом кто-то посмотрел «Shameless» и сказал: «Так это же «Shameless»!». Действительно там немало общего, но, на мой взгляд, есть одна принципиальная разница. «Бесстыжие» для американцев — это не типичные люди, не их знакомые, а какие-то соседи соседей, немного маргиналы. На них интересно посмотреть, потому что, оказывается, и такие живут. А «Ольга» более народная, подобные семьи часто встречаются. Хорошо или плохо, но это факт. Люди себя узнают, а не смотрят про каких-то других, как с «Бесстыжими».

Олег, кажется я читала, что и вам тоже «Бесстыжие» нравятся…

Олег: Да, но я скорее вдохновляюсь уровнем их наглости, дерзости. Они свободно и резко могут говорить на совершенно разные темы. Понятно, что у нас есть рамки, поскольку это телевидение, и мы не можем поднимать в таком же ключе, например, тему наркотиков и подобные.

Как вы думаете, узнают ли зрители себя в «Вике-ураган»?

Илья: Надеюсь, у нас достаточно профессионализма, чтобы узнавали. Хотя, это происходит не так, как в «Ольге», поскольку там всё очень жизненно, и в этом основная идея. В «Вике…» мы, наоборот, пытались создать мир, который вроде бы и похож на наш, но и не наш.

Олег: Чтобы он оттенял весь мрак и тяжесть нашей социальной темы и Викиных неприятностей. Мы пытались найти баланс. С одной стороны, у нас очень простые и народные персонажи, такие как бабушка, участковый или Орлова, но есть и герои, близкие к сказочным, вроде Карлсона, который живёт на крыше.

Илья: Но, всё равно мы наделили их понятными человеческими чертами.

Сейчас очень много говорят о будущем российского кинематографа. Как вы думаете, есть ли шансы у наших сериалов выйти за пределы страны и стать популярными за рубежом?

Илья: Конечно, есть. Дайте российскому кинематографу чуть-чуть времени. Это ещё очень молодое явление, ему всего лет тридцать, наверное. Уже есть проекты классного качества, которые не стыдно показать в других странах.

Олег: И это мы не про себя!

Илья: Да, а ведь ещё и «Вика…» не вышла! Надо просто поработать, и когда-то количество перейдет в очень хорошее качество.

В целом будущее российского кино видится вам в радужных красках?

Олег: Нам деваться некуда. На самом деле, у нас одни из лучших операторов. Считается, что одна из самых сильных школ, которая котируется во всем мире. Сценаристы тоже подрастают, режиссеры выигрывают призы на международных фестивалях.

Ну, и под занавес: какие ждать проекты от вас, помимо «Вики-ураган»?

Илья: У нас будет полный метр, надеюсь, уже этим летом или чуть-чуть попозже. Он называется «Тополиный пух».

Олег: Там тоже наша любимая Аглая, а также Антон Лапенко и Виталий Хаев.

Илья: Это очень смешная комедия, на этот раз, про самоубийцу, стриптизершу и киллера. У истории такой же простой посыл: всё будет хорошо, надо просто чуть-чуть потерпеть.

Олег: Только на этот раз, полукриминальная, полуромантическая комедия, и, конечно, под песни «Иванушек International».

Не пропустите премьеру сериала «Вика-ураган» уже 13 июня в 20:00 на ТНТ