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Живущим в многоэтажках приготовили сюрприз: за стук в дверь соседа придётся заплатить 1000 рублей

Штраф за недопуск проверяющих: что нужно знать

dzen.ru

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Штраф за недопуск проверяющих: что нужно знать

Если не впустить специалистов, пришедших проверить водяной счётчик, можно получить штраф до 1000 рублей. Хотя правило действует почти десять лет, многие до сих пор воспринимают его как нечто неожиданное.

Это немного напоминает сказку, где за стуком в дверь следуют расходы. Только теперь вместо сказочных персонажей к вам могут заглянуть представители управляющей компании. А если вы решите не открывать — по закону они правы.

Закон работает давно, но не все о нём помнят

Статья 19.4 КоАП — как тихий, но действенный механизм. В течение первых трёх месяцев, если с прибором учёта что-то не так, начисления идут по среднему потреблению — как будто жильцы «занимают» у коммунальных служб. А потом норматив увеличивается на 50% — как своеобразный штраф за затягивание. Всё это было введено ещё в 2015 году, но не у всех свежо в памяти.

Как избежать ненужных штрафов

Проверяющие не приходят просто так — их задача убедиться, что счётчик работает корректно: не мотает лишнего и не завис. Отказ пускать их напоминает игру в прятки — в итоге всё равно найдут, но уже с квитанцией.

Самый простой способ избежать неприятностей — регулярно передавать показания и не избегать контакта с сотрудниками. А если не хочется встречаться с ними вообще, достаточно следить за состоянием счётчика, как за важным устройством в доме, пишет progorod58.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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