Выплату льгот и субсидий приостановили: россиян старше шестидесяти лет ждёт грустный сюрприз

Субсидии под угрозой: как пенсионеров лишают помощи на оплату ЖКХ из-за вкладов в 2025 году

С 2025 года правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в России меняются. Пенсионерам теперь стоит особенно внимательно относиться к своим сбережениям — особенно к процентам по банковским вкладам. Даже если коммунальные расходы значительные, это больше не гарантирует получение поддержки от государства.

Почему это важно

Главный критерий при назначении субсидии — совокупный доход семьи. С 2025 года в него официально включаются не только пенсии и зарплаты, но и ежемесячные доходы от вкладов в банках. Сами депозиты не считаются доходом, но проценты — да.

Пример расчёта:

Пенсия: 30 000 ₽

Проценты по вкладу: 20 000 ₽

Совокупный доход: 50 000 ₽

Если коммунальные расходы при этом составляют, например, 8 000 ₽ в месяц, то это только 16% от дохода — и, по большинству региональных стандартов, недостаточно для получения субсидии.

Порог расходов на ЖКХ для субсидии в 2025 году

Москва — при тратах на ЖКХ выше 10% от дохода

Санкт-Петербург — выше 14%

Остальные регионы — выше 22% (федеральный стандарт)

Чтобы понять, имеете ли вы право на субсидию, разделите общую сумму коммунальных платежей на совокупный доход семьи. Если получившийся процент превышает региональный норматив — вы можете рассчитывать на помощь.

Как сохранить право на субсидию

Откройте вклад с выплатой процентов в конце срока.

Такие вклады не создают регулярного дохода, и проценты по ним не включаются в расчёт ежемесячного бюджета.

Своевременно подавайте документы.

Заявление можно подать через МФЦ или Госуслуги, приложив справки о доходах и квитанции ЖКХ.

Не скрывайте доходы.

С 2025 года органы соцзащиты получают информацию о доходах напрямую от банков и ФНС. Попытка скрыть проценты по вкладам приведёт к отказу.

Что важно сделать уже сейчас

Пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует:

Перепроверить свои источники доходов: пенсии, вклады, подработки

Подсчитать долю коммунальных расходов в доходе

Пересмотреть тип вкладов, чтобы избежать ежемесячных процентов

Даже небольшие дополнительные доходы могут повлиять на право на субсидию. Лучше разобраться заранее, чем неожиданно остаться без поддержки.