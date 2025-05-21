Выплату льгот и субсидий приостановили: россиян старше шестидесяти лет ждёт грустный сюрприз

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smartik.ru
Субсидии под угрозой: как пенсионеров лишают помощи на оплату ЖКХ из-за вкладов в 2025 году
С 2025 года правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в России меняются. Пенсионерам теперь стоит особенно внимательно относиться к своим сбережениям — особенно к процентам по банковским вкладам. Даже если коммунальные расходы значительные, это больше не гарантирует получение поддержки от государства.
Почему это важно
Главный критерий при назначении субсидии — совокупный доход семьи. С 2025 года в него официально включаются не только пенсии и зарплаты, но и ежемесячные доходы от вкладов в банках. Сами депозиты не считаются доходом, но проценты — да.
Пример расчёта:
- Пенсия: 30 000 ₽
- Проценты по вкладу: 20 000 ₽
- Совокупный доход: 50 000 ₽
Если коммунальные расходы при этом составляют, например, 8 000 ₽ в месяц, то это только 16% от дохода — и, по большинству региональных стандартов, недостаточно для получения субсидии.
Порог расходов на ЖКХ для субсидии в 2025 году
- Москва — при тратах на ЖКХ выше 10% от дохода
- Санкт-Петербург — выше 14%
- Остальные регионы — выше 22% (федеральный стандарт)
Чтобы понять, имеете ли вы право на субсидию, разделите общую сумму коммунальных платежей на совокупный доход семьи. Если получившийся процент превышает региональный норматив — вы можете рассчитывать на помощь.
Как сохранить право на субсидию
- Откройте вклад с выплатой процентов в конце срока.
- Такие вклады не создают регулярного дохода, и проценты по ним не включаются в расчёт ежемесячного бюджета.
- Своевременно подавайте документы.
- Заявление можно подать через МФЦ или Госуслуги, приложив справки о доходах и квитанции ЖКХ.
- Не скрывайте доходы.
С 2025 года органы соцзащиты получают информацию о доходах напрямую от банков и ФНС. Попытка скрыть проценты по вкладам приведёт к отказу.
Что важно сделать уже сейчас
Пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует:
- Перепроверить свои источники доходов: пенсии, вклады, подработки
- Подсчитать долю коммунальных расходов в доходе
- Пересмотреть тип вкладов, чтобы избежать ежемесячных процентов
Даже небольшие дополнительные доходы могут повлиять на право на субсидию. Лучше разобраться заранее, чем неожиданно остаться без поддержки.
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