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Выпишут нехилый штраф, и ахнуть не успеете: в ГАИ создали ловушку для владельцев старых авто

Отмена обязательного техосмотра в России привел...

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Отмена обязательного техосмотра в России привела к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с техническими неисправностями автомобилей, особенно тех, которые старше 10 лет. Водители должны быть особенно внимательны к состоянию своих машин, чтобы избежать аварий и проблем с законом. Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

  1. Рост аварийности: Количество ДТП из-за технических неисправностей значительно возросло, что вызывает обеспокоенность у ГИБДД. Эти аварии связаны с тем, что автомобили не проходят обязательные проверки, и их техническое состояние часто оставляет желать лучшего.

  2. Частые неисправности: Основные проблемы, выявляемые инспекторами, включают изношенные тормоза, неработающие фары и неисправности рулевого управления. Эти проблемы представляют серьезную опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

  3. Последствия: В случае обнаружения серьёзных неисправностей автомобиль может быть эвакуирован с дороги, а водителю будет запрещено продолжать движение. Если водитель проигнорирует запрет и продолжит движение на неисправном автомобиле, это может привести к лишению прав.

  4. Номерные знаки: Состояние номерных знаков также находится под пристальным вниманием инспекторов. Если номера грязные или поврежденные, это может стать основанием для штрафа или предупреждения.

  5. Рекомендации: Водителям рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание своих автомобилей, даже если это не требует обязательной проверки. Это поможет избежать аварий и административных санкций.

Ответственность за техническое состояние автомобиля теперь полностью лежит на водителе. Регулярное обслуживание и внимание к состоянию автомобиля — это не только вопрос безопасности, но и способ избежать проблем с законом, пишет pg11.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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