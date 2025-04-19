Выпишут нехилый штраф, и ахнуть не успеете: в ГАИ создали ловушку для владельцев старых авто

Отмена обязательного техосмотра в России привела к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с техническими неисправностями автомобилей, особенно тех, которые старше 10 лет. Водители должны быть особенно внимательны к состоянию своих машин, чтобы избежать аварий и проблем с законом. Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

Рост аварийности: Количество ДТП из-за технических неисправностей значительно возросло, что вызывает обеспокоенность у ГИБДД. Эти аварии связаны с тем, что автомобили не проходят обязательные проверки, и их техническое состояние часто оставляет желать лучшего. Частые неисправности: Основные проблемы, выявляемые инспекторами, включают изношенные тормоза, неработающие фары и неисправности рулевого управления. Эти проблемы представляют серьезную опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Последствия: В случае обнаружения серьёзных неисправностей автомобиль может быть эвакуирован с дороги, а водителю будет запрещено продолжать движение. Если водитель проигнорирует запрет и продолжит движение на неисправном автомобиле, это может привести к лишению прав. Номерные знаки: Состояние номерных знаков также находится под пристальным вниманием инспекторов. Если номера грязные или поврежденные, это может стать основанием для штрафа или предупреждения. Рекомендации: Водителям рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание своих автомобилей, даже если это не требует обязательной проверки. Это поможет избежать аварий и административных санкций.

Ответственность за техническое состояние автомобиля теперь полностью лежит на водителе. Регулярное обслуживание и внимание к состоянию автомобиля — это не только вопрос безопасности, но и способ избежать проблем с законом, пишет pg11.ru.