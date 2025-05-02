Всем, у кого есть кредиты: банки шокируют россиян новым правилом

Банки предложили новый способ проверки заемщиков на кредитных каникулах

Российские банки хотят изменить подход к проверке клиентов, которые обращаются за кредитными каникулами. Вместо традиционных справок о доходах они предлагают использовать данные о движении средств на счетах — переводы, поступления и расходы по картам.

Зачем нужны изменения

Сейчас банкам сложно быстро понять, действительно ли у человека снизился доход. Причин несколько:

часть заемщиков получает зарплату неофициально, и её нельзя отследить через ПФР или налоговую;

данные от госорганов поступают с задержкой;

закон позволяет заемщику предоставить документы в течение 90 дней, а банк должен принять решение за 5 рабочих дней.

Всё это усложняет процесс и делает его несправедливым как для банков, так и для самих клиентов.

Как будет работать новая система

Инициатива обсуждается в Национальном совете финансового рынка и Ассоциации банков России. Суть — анализировать реальные транзакции по счетам клиента. Это даст объективную картину финансового положения.

В банке «Открытие» отмечают, что такой подход ускорит процесс одобрения каникул. В «Тинькофф Банке» называют методику «точной, оперативной и нечувствительной к подделке».

Что такое кредитные каникулы и кто может их получить

Кредитные каникулы — это временное облегчение по кредиту: можно отложить платежи или уменьшить их размер без штрафов. С 2024 года они стали постоянной мерой поддержки. Получить каникулы можно до конца 2025 года, если доход снизился или человек потерял работу, пишет PRIMPRESS.