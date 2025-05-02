Всем, у кого есть кредиты: банки шокируют россиян новым правилом
Банки предложили новый способ проверки заемщиков на кредитных каникулах
Российские банки хотят изменить подход к проверке клиентов, которые обращаются за кредитными каникулами. Вместо традиционных справок о доходах они предлагают использовать данные о движении средств на счетах — переводы, поступления и расходы по картам.
Зачем нужны изменения
Сейчас банкам сложно быстро понять, действительно ли у человека снизился доход. Причин несколько:
часть заемщиков получает зарплату неофициально, и её нельзя отследить через ПФР или налоговую;
данные от госорганов поступают с задержкой;
закон позволяет заемщику предоставить документы в течение 90 дней, а банк должен принять решение за 5 рабочих дней.
Всё это усложняет процесс и делает его несправедливым как для банков, так и для самих клиентов.
Как будет работать новая система
Инициатива обсуждается в Национальном совете финансового рынка и Ассоциации банков России. Суть — анализировать реальные транзакции по счетам клиента. Это даст объективную картину финансового положения.
В банке «Открытие» отмечают, что такой подход ускорит процесс одобрения каникул. В «Тинькофф Банке» называют методику «точной, оперативной и нечувствительной к подделке».
Что такое кредитные каникулы и кто может их получить
Кредитные каникулы — это временное облегчение по кредиту: можно отложить платежи или уменьшить их размер без штрафов. С 2024 года они стали постоянной мерой поддержки. Получить каникулы можно до конца 2025 года, если доход снизился или человек потерял работу, пишет PRIMPRESS.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец