Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 15 мая будет обнуление
dzen.ru
Жительница России обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. На тот момент её задолженность превышала 2 миллиона рублей.
Однако суд первой инстанции отказал:
- у женщины уже были долги до получения последнего кредита;
- её доходов не хватало на обслуживание новых займов;
- банк заявил о недобросовестности со стороны заемщицы.
Как вмешался Верховный суд
Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций и стал на сторону заемщицы. В постановлении указано:
- не было доказано, что женщина действовала с умыслом обмануть банк;
- банк сам знал о её финансовом положении, но всё равно выдал кредит;
- поведение может быть неразумным, но не является автоматическим доказательством мошенничества.
Суд постановил: долг должен быть списан, несмотря на наличие других кредитов и рискованную кредитную нагрузку.
Почему это важно
Решение Верховного суда может стать прецедентом:
- суды обязаны учитывать фактические обстоятельства, а не только формальные признаки долга;
- заемщик может рассчитывать на банкротство и списание долгов, даже если ранее уже имел финансовые обязательства;
- ключевым фактором становится отсутствие злого умысла, а не количество кредитов.
Что делать заемщикам
Если вы оказались в сложной финансовой ситуации:
- проверьте, соответствуете ли критериям банкротства физлиц;
- собирайте документы, подтверждающие вашу финансовую добросовестность;
- не бойтесь обращаться в суд — новое решение расширяет возможности для списания долгов.
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