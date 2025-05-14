Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 15 мая будет обнуление

Жительница России обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. На тот момент её задолженность превышала 2 миллиона рублей.

Однако суд первой инстанции отказал:

у женщины уже были долги до получения последнего кредита;

её доходов не хватало на обслуживание новых займов;

банк заявил о недобросовестности со стороны заемщицы.

Как вмешался Верховный суд

Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций и стал на сторону заемщицы. В постановлении указано:

не было доказано, что женщина действовала с умыслом обмануть банк;

банк сам знал о её финансовом положении, но всё равно выдал кредит;

поведение может быть неразумным, но не является автоматическим доказательством мошенничества.

Суд постановил: долг должен быть списан, несмотря на наличие других кредитов и рискованную кредитную нагрузку.

Почему это важно

Решение Верховного суда может стать прецедентом:

суды обязаны учитывать фактические обстоятельства, а не только формальные признаки долга;

заемщик может рассчитывать на банкротство и списание долгов, даже если ранее уже имел финансовые обязательства;

ключевым фактором становится отсутствие злого умысла, а не количество кредитов.

Что делать заемщикам

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации: