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Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 15 мая будет обнуление

Верховный суд РФ признал право граждан на освоб...

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Жительница России обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. На тот момент её задолженность превышала 2 миллиона рублей.

Однако суд первой инстанции отказал:

  • у женщины уже были долги до получения последнего кредита;
  • её доходов не хватало на обслуживание новых займов;
  • банк заявил о недобросовестности со стороны заемщицы.

Как вмешался Верховный суд

Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций и стал на сторону заемщицы. В постановлении указано:

  • не было доказано, что женщина действовала с умыслом обмануть банк;
  • банк сам знал о её финансовом положении, но всё равно выдал кредит;
  • поведение может быть неразумным, но не является автоматическим доказательством мошенничества.

Суд постановил: долг должен быть списан, несмотря на наличие других кредитов и рискованную кредитную нагрузку.

Почему это важно

Решение Верховного суда может стать прецедентом:

  • суды обязаны учитывать фактические обстоятельства, а не только формальные признаки долга;
  • заемщик может рассчитывать на банкротство и списание долгов, даже если ранее уже имел финансовые обязательства;
  • ключевым фактором становится отсутствие злого умысла, а не количество кредитов.

Что делать заемщикам

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации:

  • проверьте, соответствуете ли критериям банкротства физлиц;
  • собирайте документы, подтверждающие вашу финансовую добросовестность;
  • не бойтесь обращаться в суд — новое решение расширяет возможности для списания долгов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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