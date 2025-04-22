Всё, приехали: россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за бензин и масло
abw.by
Владельцам гаражей стоит быть внимательнее: в России вступили в силу новые правила хранения горючих жидкостей. Теперь нельзя держать в гараже даже 20 литров бензина, как это было разрешено раньше.
Что именно запрещено
Согласно новым нормам, в частных и кооперативных гаражах запрещается хранить:
- бензин,
- дизельное топливо,
- моторное масло,
- керосин,
- растворители и другие легко воспламеняющиеся жидкости.
Даже если топливо находится в канистрах, а не в баках техники — это всё равно считается нарушением.
Какой штраф грозит
За нарушение предусмотрено наказание по статье 20.4 КоАП РФ:
- штраф до 15 000 рублей для физических лиц,
- в некоторых случаях может последовать предписание об устранении нарушений или даже запрет на использование гаража.
Почему запретили
Причина ужесточения — пожарная безопасность. Хранение горючего в гаражах создает риск возгораний, особенно в многорядных металлических кооперативах, где часто нет нормальной вентиляции и системы пожаротушения.
А что делать автомобилистам?
Если нужно хранить топливо, это следует делать:
- в специально оборудованных помещениях (сертифицированных),
- в пределах допустимого объёма, предусмотренного для транспортных средств (например, топливо в баке автомобиля разрешено).
Теперь даже «на всякий случай» бензин в канистре — это потенциальный штраф. Гараж — для машины, а не для склада ГСМ.
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