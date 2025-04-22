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Всё, приехали: россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за бензин и масло

Владельцам гаражей стоит быть внимательнее: в Р...

abw.by

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Владельцам гаражей стоит быть внимательнее: в России вступили в силу новые правила хранения горючих жидкостей. Теперь нельзя держать в гараже даже 20 литров бензина, как это было разрешено раньше.

Что именно запрещено

Согласно новым нормам, в частных и кооперативных гаражах запрещается хранить:

  • бензин,
  • дизельное топливо,
  • моторное масло,
  • керосин,
  • растворители и другие легко воспламеняющиеся жидкости.

Даже если топливо находится в канистрах, а не в баках техники — это всё равно считается нарушением.

Какой штраф грозит

За нарушение предусмотрено наказание по статье 20.4 КоАП РФ:

  • штраф до 15 000 рублей для физических лиц,
  • в некоторых случаях может последовать предписание об устранении нарушений или даже запрет на использование гаража.

Почему запретили

Причина ужесточения — пожарная безопасность. Хранение горючего в гаражах создает риск возгораний, особенно в многорядных металлических кооперативах, где часто нет нормальной вентиляции и системы пожаротушения.

А что делать автомобилистам?

Если нужно хранить топливо, это следует делать:

  • в специально оборудованных помещениях (сертифицированных),
  • в пределах допустимого объёма, предусмотренного для транспортных средств (например, топливо в баке автомобиля разрешено).

Теперь даже «на всякий случай» бензин в канистре — это потенциальный штраф. Гараж — для машины, а не для склада ГСМ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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