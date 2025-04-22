Всё, приехали: россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за бензин и масло

Владельцам гаражей стоит быть внимательнее: в России вступили в силу новые правила хранения горючих жидкостей. Теперь нельзя держать в гараже даже 20 литров бензина, как это было разрешено раньше.

Что именно запрещено

Согласно новым нормам, в частных и кооперативных гаражах запрещается хранить:

бензин,

дизельное топливо,

моторное масло,

керосин,

растворители и другие легко воспламеняющиеся жидкости.

Даже если топливо находится в канистрах, а не в баках техники — это всё равно считается нарушением.

Какой штраф грозит

За нарушение предусмотрено наказание по статье 20.4 КоАП РФ:

штраф до 15 000 рублей для физических лиц,

в некоторых случаях может последовать предписание об устранении нарушений или даже запрет на использование гаража.

Почему запретили

Причина ужесточения — пожарная безопасность. Хранение горючего в гаражах создает риск возгораний, особенно в многорядных металлических кооперативах, где часто нет нормальной вентиляции и системы пожаротушения.

А что делать автомобилистам?

Если нужно хранить топливо, это следует делать:

в специально оборудованных помещениях (сертифицированных),

в пределах допустимого объёма, предусмотренного для транспортных средств (например, топливо в баке автомобиля разрешено).

Теперь даже «на всякий случай» бензин в канистре — это потенциальный штраф. Гараж — для машины, а не для склада ГСМ.