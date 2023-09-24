Военный эксперт рассказал до каких регионов России могут долететь американские ATACMS

Америка намерена передать Киева оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные преодолевать расстояние до 300 километров. По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, такая дальность может позволить боеголовкам добраться до нескольких российских городов, цитирует эксперта NEWS.ru.

"Под атаку могут попасть Краснодар, Липецк, Тула, Калуга, Смоленск", — прокомментировал Клинцевич.

В зоне поражения Крым и Донбасс, Воронеж, Ростов.