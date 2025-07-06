Владельцы сбережений в полном недоумении с 10 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

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Процентные ставки по депозитам в крупнейших рос...

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Процентные ставки по депозитам в России продолжают снижаться. Это стало заметно за последние 14 недель и напрямую связано с решениями Центробанка России по регулированию финансовых условий.

Рассмотрим, как изменяются ставки, что спровоцировало их снижение и как это отразится на вкладчиках.

Как меняются ставки по вкладам?

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банков составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с 19,60% в начале мая и заметно меньше, чем исторический пик в декабре 2024 года, когда ставки достигали 22,28%.

  • Краткосрочные депозиты (до 90 дней): средняя ставка — 18,07%.
  • Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.
  • Депозиты от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.
  • Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставки снизились до 17,50%.

Причины снижения ставок

Основным фактором снижения ставок является политика Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых. Это решение было принято на фоне замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации. После значительного повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по депозитам начали снижаться.

Как изменялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам в крупнейших российских банках составляли 23–24% годовых. Например, ставки по краткосрочным депозитам были следующими:

  • 21,48% — на 3 месяца
  • 21,78% — на 6 месяцев
  • 20,84% — на 1 год

К апрелю 2025 года ставки начали снижаться:

  • На 3 месяца — до 22,5%
  • На 6 месяцев — до 21,1%
  • На 1 год — до 21%

Это снижение продолжилось в мае, когда 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. К июню максимальная ставка по срокам до 6 месяцев в топ-10 банках составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16% к концу июня 2025 года. Ожидается, что ставки по долгосрочным вкладам продолжат снижаться.

Несмотря на снижение ставок, депозиты на срок 1 год остаются популярными среди россиян, составляя около 15% от общего спроса на банковские продукты. Однако многие вкладчики начинают искать альтернативные способы сохранения и увеличения своих средств из-за снижения доходности по вкладам.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок по депозитам является частью более широкой экономической политики, направленной на снижение инфляции и стабилизацию экономики. Банки постепенно адаптируют свои предложения, снижая ставки, особенно по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Вкладчикам важно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные финансовые инструменты для сохранения доходности своих сбережений.

Динамика процентных ставок в крупнейших банках России в 2025 году является отражением изменений в экономике, и это важно учитывать при планировании личных финансов и выборе банковских продуктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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