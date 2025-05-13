Ваш балкон могут снести уже завтра: новый закон вступил в силу

Владельцы квартир, решившие самостоятельно застеклить балкон, рискуют столкнуться не только с серьезным штрафом, но и с обязательным демонтажем конструкции.

Об этом предупредил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Остекление приравняли к реконструкции

По решению Конституционного суда, любые работы по остеклению балкона теперь считаются реконструкцией фасада. Это означает, что для их проведения необходимо:

согласие всех собственников дома, оформленное на общем собрании;

заключение о безопасности конструкции для здания.

В случае нарушения этих требований собственник может получить судебное предписание на демонтаж балкона и заплатить штраф до 50 тысяч рублей.

Судебная практика: даже спустя 20 лет — под снос

Эксперт привел пример семьи из Перми, которая более 20 лет пользовалась застеклённым балконом. Несмотря на давность, суд обязал их демонтировать конструкцию из-за отсутствия необходимых согласований.

Особый порядок — для архитектурных памятников

Суды особенно строги к зданиям, которые входят в реестр объектов культурного наследия. Любые изменения в их облике — включая замену рам или остекление — требуют официального разрешения.

«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — отмечает Бондарь.

Как избежать штрафов

Чтобы застеклить балкон без последствий, необходимо: