Ваш балкон могут снести уже завтра: новый закон вступил в силу
okna-forward.ru
Владельцы квартир, решившие самостоятельно застеклить балкон, рискуют столкнуться не только с серьезным штрафом, но и с обязательным демонтажем конструкции.
Об этом предупредил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Остекление приравняли к реконструкции
По решению Конституционного суда, любые работы по остеклению балкона теперь считаются реконструкцией фасада. Это означает, что для их проведения необходимо:
- согласие всех собственников дома, оформленное на общем собрании;
- заключение о безопасности конструкции для здания.
В случае нарушения этих требований собственник может получить судебное предписание на демонтаж балкона и заплатить штраф до 50 тысяч рублей.
Судебная практика: даже спустя 20 лет — под снос
Эксперт привел пример семьи из Перми, которая более 20 лет пользовалась застеклённым балконом. Несмотря на давность, суд обязал их демонтировать конструкцию из-за отсутствия необходимых согласований.
Особый порядок — для архитектурных памятников
Суды особенно строги к зданиям, которые входят в реестр объектов культурного наследия. Любые изменения в их облике — включая замену рам или остекление — требуют официального разрешения.
«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — отмечает Бондарь.
Как избежать штрафов
Чтобы застеклить балкон без последствий, необходимо:
- провести собрание собственников и зафиксировать письменное согласие;
- заказать техническое заключение и проектную документацию;
- получить разрешение в архитектурных и жилищных органах.
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