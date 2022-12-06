В Минобороны России рассказали, как Украина смогла организовать диверсии на двух аэродромах в глубине РФ

В Минобороны России прокомментировали два происшествия, которые случились накануне, 5 декабря, на аэродромах Рязани и Саратовской области. По данным оборонного ведомства, трое россиян погибли, получив смертельные ранения от обломков сбитых системой ПВО укранских беспилотников. Четверо ранены и госпитализированы.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны, это были диверсии киевского режима. Цель - вывести из строя самолеты дальней авиации РФ, ударив реактивными дронами разработки СССР по аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Беспилотники были сбиты средствами ПВО, но от упавших обломков незначительные повреждения получили два самолета, а также пострадали российские военнослужащие.

Ранее мы сообщали, что об инциденте доложили Путину, после чего на Украину обрушили две волны ракетных атак. На Украине же на диверсии отреагировали словами "Земля круглая!".