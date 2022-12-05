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Вот и "ответочка": две мощных волны российских ракет обрушились на Украину после диверсий в Рязани и Саратовской области

Вот и "ответочка": две мощных волны российских ракет обрушились на Украину после диверсий в Рязани и Саратовской области

Фото: 29ru.net

Украина сообщает о серии ракетных атак 5 декабря. На данный момент известно о сериях взрывов в пяти регионах страны.

Массовые ракетные прилеты зарегистрированы в Николаеве, Одессе, Одесской области. Также, согласно последней информации, в ряде регионов летит уже вторая волна ракет.

После прилётов в Запорожье пропало водоснабжение в ряде районов. В Кировоградской, Одесской, Житомирской областях начались проблемы с электроснабжением.
В Одессе также наблюдается сильный пожар.

Отметим, что ракетный удар по украинским позициям был совершён после случившихся инцидентов в Энгельсе и под Рязанью.

Сегодня утром возле аэродрома в Рязани взорвался бензовоз. Жертвами ЧП стали три человека, ещё шестеро получили ранения.
Три человека погибли, пять пострадали при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Источники сообщают, что атака проведена при участии беспилотника.

В Кремле сообщили, что президенту России доложено о взрывах на аэродромах в Саратовской области и под Рязанью.

У военных экспертов нет сомнений: речь идёт о диверсиях. Военный блогер Владлен Татарский полагает, что взрывы - дело рук украинских спецслужб.

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