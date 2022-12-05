На Украине ответили на сообщения о диверсиях в Рязани и Энгельсе словами "Земля круглая!"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на сообщения о диверсиях с жертвами на военных объектах в Энгельсе (Саратовская область) и под Рязанью.

Он прокомментировал эту информацию словами "Земля круглая, это открыл еще Галилей". По этому принципу всё запущенное в воздушное пространство вернется "к месту вылета", написал украинский политик в своем аккаунте в социальной сети.

Официальный Киев воздержался от каких-либо заявлений относительно происшествий в центре РФ.