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На Украине ответили на сообщения о диверсиях в Рязани и Энгельсе словами "Земля круглая!"

На Украине ответили на сообщения о диверсиях в Рязани и Энгельсе словами "Земля круглая!"

Фото: profile.ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на сообщения о диверсиях с жертвами на военных объектах в Энгельсе (Саратовская область) и под Рязанью.

Он прокомментировал эту информацию словами "Земля круглая, это открыл еще Галилей". По этому принципу всё запущенное в воздушное пространство вернется "к месту вылета", написал украинский политик в своем аккаунте в социальной сети.

Официальный Киев воздержался от каких-либо заявлений относительно происшествий в центре РФ.

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