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В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Май — ключевой месяц для ухода за клубникой

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Чем и как подкармливать клубнику в мае: советы для щедрого урожая

Каждый садовод мечтает о вкусной и обильной клубнике летом. Но залог успеха — в правильной подкормке ещё в мае, когда растения только начинают активный рост после зимы.

Почему важно удобрять именно в мае

Май — оптимальное время для того, чтобы восстановить силы растений и дать им необходимый толчок для развития:

  • формируются корни и листовая масса;
  • закладываются будущие цветы и завязи;
  • укрепляется иммунитет клубники к болезням и засухе.

Удобрения, внесённые в этот период, напрямую влияют на вкус и размер ягод летом.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед внесением подкормки желательно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:

  • слабокислую или нейтральную почву;
  • хорошую аэрацию и дренаж.

Если почва кислая — используйте известкование для нейтрализации.

Клубнике необходимы три основных элемента:

  • Азот (N) — стимулирует рост зелени, но его избыток может помешать плодоношению.
  • Фосфор (P) — способствует развитию мощной корневой системы и повышает качество ягод.
  • Калий (K) — укрепляет иммунитет, помогает справляться с засухой и болезнями.

Как правильно подкармливать

Выбирайте комплексные удобрения с формулой NPK.

Альтернатива — органика: перегной, компост, настоянный куриный помёт.

Вносите удобрение вокруг куста, избегая попадания на листья.

После подкормки обязательно полейте растения — это поможет питательным веществам быстрее попасть к корням.

Дополнительный уход

Следите за регулярным поливом — особенно в засушливые дни.

Удаляйте сорняки и рыхлите почву.

Обрабатывайте растения от вредителей и болезней при первых признаках заражения.

Майская забота о клубнике — это инвестиция в летний урожай. Несколько правильных шагов весной обеспечат вам вкусные, сочные и крупные ягоды уже в начале лета.

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