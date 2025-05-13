В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Чем и как подкармливать клубнику в мае: советы для щедрого урожая

Каждый садовод мечтает о вкусной и обильной клубнике летом. Но залог успеха — в правильной подкормке ещё в мае, когда растения только начинают активный рост после зимы.

Почему важно удобрять именно в мае

Май — оптимальное время для того, чтобы восстановить силы растений и дать им необходимый толчок для развития:

формируются корни и листовая масса;

закладываются будущие цветы и завязи;

укрепляется иммунитет клубники к болезням и засухе.

Удобрения, внесённые в этот период, напрямую влияют на вкус и размер ягод летом.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед внесением подкормки желательно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:

слабокислую или нейтральную почву;

хорошую аэрацию и дренаж.

Если почва кислая — используйте известкование для нейтрализации.

Клубнике необходимы три основных элемента:

Азот (N) — стимулирует рост зелени, но его избыток может помешать плодоношению.

Фосфор (P) — способствует развитию мощной корневой системы и повышает качество ягод.

Калий (K) — укрепляет иммунитет, помогает справляться с засухой и болезнями.

Как правильно подкармливать

Выбирайте комплексные удобрения с формулой NPK.

Альтернатива — органика: перегной, компост, настоянный куриный помёт.

Вносите удобрение вокруг куста, избегая попадания на листья.

После подкормки обязательно полейте растения — это поможет питательным веществам быстрее попасть к корням.

Дополнительный уход

Следите за регулярным поливом — особенно в засушливые дни.

Удаляйте сорняки и рыхлите почву.

Обрабатывайте растения от вредителей и болезней при первых признаках заражения.

Майская забота о клубнике — это инвестиция в летний урожай. Несколько правильных шагов весной обеспечат вам вкусные, сочные и крупные ягоды уже в начале лета.