В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
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Чем и как подкармливать клубнику в мае: советы для щедрого урожая
Каждый садовод мечтает о вкусной и обильной клубнике летом. Но залог успеха — в правильной подкормке ещё в мае, когда растения только начинают активный рост после зимы.
Почему важно удобрять именно в мае
Май — оптимальное время для того, чтобы восстановить силы растений и дать им необходимый толчок для развития:
- формируются корни и листовая масса;
- закладываются будущие цветы и завязи;
- укрепляется иммунитет клубники к болезням и засухе.
Удобрения, внесённые в этот период, напрямую влияют на вкус и размер ягод летом.
Какие удобрения нужны клубнике
Перед внесением подкормки желательно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:
- слабокислую или нейтральную почву;
- хорошую аэрацию и дренаж.
Если почва кислая — используйте известкование для нейтрализации.
Клубнике необходимы три основных элемента:
- Азот (N) — стимулирует рост зелени, но его избыток может помешать плодоношению.
- Фосфор (P) — способствует развитию мощной корневой системы и повышает качество ягод.
- Калий (K) — укрепляет иммунитет, помогает справляться с засухой и болезнями.
Как правильно подкармливать
Выбирайте комплексные удобрения с формулой NPK.
Альтернатива — органика: перегной, компост, настоянный куриный помёт.
Вносите удобрение вокруг куста, избегая попадания на листья.
После подкормки обязательно полейте растения — это поможет питательным веществам быстрее попасть к корням.
Дополнительный уход
Следите за регулярным поливом — особенно в засушливые дни.
Удаляйте сорняки и рыхлите почву.
Обрабатывайте растения от вредителей и болезней при первых признаках заражения.
Майская забота о клубнике — это инвестиция в летний урожай. Несколько правильных шагов весной обеспечат вам вкусные, сочные и крупные ягоды уже в начале лета.
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