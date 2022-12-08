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В Кремле ответили на вопрос, будут ли присоединять новые украинские территории к РФ

В Кремле ответили на вопрос, будут ли присоединять новые украинские территории к РФ

Фото: rbc.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, планирует ли РФ присоединять новые украинские территории в свой состав. По словам Пескова, в дополнение к ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям в настоящее время никого в состав РФ принимать не собираются.

"Но в ряде регионов есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он, говоря о целях СВО.

Он уточнил, что имеется в виду часть Донецкой республики, а также о том, "что вошло (в состав РФ) и потом было обратно оккупировано украинскими войсками".

На вопрос, когда закончатся военные действия на Украине, Песков ответил, что ответ знает Зеленский.

"При желании это может закончиться завтра", - сказал он.

Ранее мы сообщали, какие сроки окончания конфликта называет Зеленский и будет ли в России новая частичная мобилизация, по мнению Путина.

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