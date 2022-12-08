Путин сделал заявление о дополнительной мобилизации в России: "Это боевой резерв"

Президент России Владимир Путин сделал заявление о разговорах, которые идут в общество относительно второй волны частичной мобилизации. По его словам, в таких разговорах нет никакого смысла. На встрече с членами СПЧ Путин отметил, что необходимости в мобилизации пока нет.

"Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — пояснил глава государства.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова президента, из 300 тысяч мобилизованных в сентябре-октябре тольо половина находится в зоне спецоперации.

"Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку", — уточнил Путин.

Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны, добавил он.

"Если можно сказать, это боевой резерв", — подытожил президент.

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