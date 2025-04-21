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· 16+ · Полина Модестова

Увеличиваю урожай клубники мигом на 80% народными средствами. 3 весенних способа от потомственного агронома

Агроном объяснил: главная ошибка — в бесконтрол...

live24.ru

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Когда соседи увидели, сколько клубники я собрал этим летом, они были удивлены. Удвоенный урожай вызвал у всех массу вопросов, ведь я полностью отказался от химических удобрений и средств защиты.

Раньше я, как и многие дачники, использовал всё, что советовали в магазине. Но результат оставлял желать лучшего: ягоды были мелкие, кусты болели. Всё изменилось после разговора с агрономом, который показал мне, как заботиться о растениях по-настоящему натуральным способом.

Почему химия может навредить

Агроном объяснил: главная ошибка — в бесконтрольном применении химикатов. Они уничтожают не только вредителей, но и полезные микроорганизмы в почве. Со временем земля теряет силу, а растения слабеют.

Я решил попробовать натуральный уход — и уже в первый сезон заметил результат: почти вдвое больше ягод, здоровые кусты и насыщенный вкус.

Ошибки весеннего ухода

Весной клубника особенно уязвима. Многие торопятся с обработками, не дожидаясь прогрева почвы. Это может повредить корни и снизить урожай. Также не стоит строго следовать дозировкам с упаковки — часто они завышены.

Важно: не убирайте прошлогодние листья до окончания заморозков — они служат естественной защитой от холода.

Натуральное удобрение: как готовлю я

Когда почва прогреется до 8–10 °C, я делаю первое удобрение:

  • 1 литр золы + 50 г свежих дрожжей на 10 л тёплой воды;

  • настаиваю двое суток в тепле;

  • разбавляю 1:10 и поливаю клубнику.

Через неделю добавляю настой из крапивы (300 г на ведро воды). Он укрепляет корни и запускает рост.

Натуральная защита от болезней

После первого полива — опрыскивание настоем луковой шелухи с йодом:

  • 200 г шелухи + 5 л воды + 20 капель йода, настаивать 2 дня;

  • опрыскиваю вечером под листья, повторяю каждые 10 дней.

Через неделю — ещё один настой:

  • крапива, тысячелистник, одуванчик — по 300 г;

  • 10 л воды + 100 г золы;

  • настаиваю 5 суток.

Он помогает формировать цветоносы и делает кусты крепче.

Как добиться рекордного урожая

Главное — придерживаться графика. Первое удобрение — при прогреве почвы до 8 °C, дальше — чередование настоев. Иногда в состав добавляю немного мёда и пол-литра сыворотки для усиления эффекта.

Результат — до 10 цветоносов на куст, крупные, ароматные ягоды и устойчивая к болезням рассада. А почва — живая и здоровая, без химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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