Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Указ уже подписан: россиянам срочно придется снимать кондиционеры, и их запретят устанавливать

Размещение внешнего блока кондиционера на фасад...

Яндекс Карты

Подписаться на Дзен.канал

С приходом жары всё больше горожан задумываются об установке кондиционера. Но размещение внешнего блока на фасаде — вопрос не только комфорта, но и закона.

Без согласования с жильцами монтаж может обернуться не только конфликтом, но и обязанностью демонтировать оборудование за свой счёт.

Что говорит закон

По статье 36 Жилищного кодекса фасад здания относится к общедомовой собственности. Это значит, что любые изменения — включая монтаж кондиционера — возможны только с согласия минимум двух третей всех владельцев квартир. Эту позицию подтверждает и Верховный суд РФ.

Технические требования для установки

Даже если жильцы не возражают, монтаж кондиционера должен соответствовать ряду условий:

  • Прочность стены — конструкция должна без проблем выдерживать вес оборудования.
  • Слив конденсата — вода не должна стекать на стены, прохожих или нижние этажи.
  • Шумовые характеристики — особенно актуально для ночного времени.
  • Статус здания — если дом признан памятником архитектуры, установка оборудования на фасаде запрещена.

А если кондиционер уже установлен?

Если монтаж уже произведён без разрешения, официальные меры могут быть предприняты только после подачи жалобы от жильцов. В случае разбирательства, собственнику может быть предписано снять оборудование и восстановить фасад за собственные средства.

Как избежать конфликтов и санкций

Чтобы всё прошло спокойно:

  • Согласуйте проект с соседями — соберите подписи минимум 2/3 владельцев.
  • Проверьте статус здания — наличие архитектурной охраны делает монтаж невозможным.
  • Соблюдайте технические нормы — особенно важно организовать правильный слив воды и уровень шума.
  • Обратитесь в управляющую компанию — получите одобрение или технические рекомендации.

Комфорт без проблем

Кондиционер действительно облегчает жизнь летом. Но пренебрежение юридическими формальностями может привести к серьёзным последствиям. Лучше заранее договориться с соседями и выполнить все требования, чем позже решать спорные вопросы через суд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

день назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

чем отмыть отраву от тараканов

Не у нас

7 часов назад

Святая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания

Интересное в Казани

3 дня назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

индивидуальные занятия немецким языком в Москве

Не у нас

4 часа назад

У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Новости Казани

4 часа назад

У главы районного отдела СК РТ нашли элитный автопарк и квартиры на 400 млн

Не у нас

6 часов назад

Ученые опасаются, что Индия расколется на 2 части

Новости Казани

день назад

В Казани появится 75-метровая высотка
Новости Татарстана
день назад

С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электричество

Новая система делится на три уровня

Новости Казани

33 минуты назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Не у нас

38 минут назад

В Китае ученые создали сверхпрочную нержавеющую сталь

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане расследуют дело в отношении руководителя за неуплату налогов

Новости Казани

2 часа назад

Песошин объяснил, почему в казанском аэропорту стали реже вводить план «Ковер»
Солистка группы SEREBRO из Казани 18 апреля поя...
Новости Казани
18 минут назад

Солистка группы SEREBRO из Казани 18 апреля появится в новом выпуске Comedy Club

Не у нас

2 часа назад

Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия

Не у нас

3 часа назад

Учёные определили метод похудения без голода

Новости Казани

5 часов назад

В Казани коммунальщики нашли мумию
Казанцы, не сидим дома: главные места и события...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде