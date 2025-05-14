Указ подписан — ждите «гостей»: с 16 мая штраф 15 000 рублей для всех, у кого установлены радиаторы отопления в квартирах

С завершением отопительного сезона многие жильцы задумываются о замене старых радиаторов.

Однако эта, на первый взгляд, простая процедура может обернуться штрафом, если не учесть важные нюансы законодательства.

Когда согласование не требуется

Если вы просто меняете старый радиатор на новый без изменения схемы отопления, без добавления дополнительных секций и не трогаете стояки, это считается текущим ремонтом. В этом случае:

разрешения от жилищной инспекции не требуется;

штрафы не предусмотрены;

действия не классифицируются как перепланировка или переустройство.

Такую позицию подтверждают и положения статьи 25 Жилищного кодекса РФ, согласно которым разрешение необходимо только при изменении конфигурации помещения или инженерных систем.

Когда возможны штрафы

Существуют два ключевых исключения, когда замена радиаторов может привести к штрафным санкциям:

Повреждение общедомовых коммуникаций.

При неосторожной установке можно повредить стояк или запорную арматуру. В этом случае размер штрафа составляет от 1 000 до 1 500 рублей.

Самовольное изменение схемы отопления.

Врезка дополнительных секций, перенос радиаторов на другую стену, подключение к другим стоякам — это уже самовольное вмешательство в инженерные системы, за что предусмотрен штраф от 10 000 до 15 000 рублей.

Важно: управляющая компания не имеет права накладывать штрафы. Это может сделать только суд или жилищная инспекция на основании официальной проверки.

Как избежать проблем

Чтобы избежать претензий со стороны УК или надзорных органов:

выбирайте радиатор, аналогичный старому по типу и мощности; сохраняйте схему подключения; заранее уточните в управляющей компании, требует ли замена согласования (и попросите показать ссылку на соответствующий пункт договора управления); избегайте любых работ, которые могут повлиять на общедомовое имущество.

Если УК настаивает на обязательном согласовании даже простой замены, требуйте письменное обоснование со ссылкой на нормативные документы, сообщает progorodsamara.