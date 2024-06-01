Указ подписан: вот что готовят неработающим пенсионерам с 1 июня

Новые правила для пенсионеров начнут действовать с 1 июня 2024 года на уровне регионов, где разные категории получат доплаты в размере 10 тыс. рублей.

С этой даты изменения также затронут размер льгот для отдельных лиц, а некоторые получат увеличение начисляемой пенсии с лета. Детали этих изменений были представлены на портале LIFE Оксаной Красовской, ведущим юристом "Европейской юридической службы".

С начала лета 2024 года пенсионеры, не занятые на работе, будут приятно удивлены изменениями в системе начисления своих пенсий. Особые категории пенсионеров получат дополнительное поощрение в размере 10 тыс. рублей. Для определенных групп пенсионеров увеличится размер выплат, а также будет пересмотрен уровень льгот с приходом лета. В регионе Краснодарский край начиная с июня произойдет повышение стоимости месячных проездных билетов для пенсионеров. Лица старше 80 лет, достигшие этого возраста в июне 2024 года, получат удвоенную фиксированную выплату.

Не работающим пенсионерам, ушедшим с работы, в июне будет произведен полный и подробный перерасчет размера их пенсий, сообщает PROGOROD11.