Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Трудовой стаж пересчитают с 23 апреля: пенсии будут начисляться по новым правилам

В России стартовала весенняя кампания по провер...

vbr.ru

Подписаться на Дзен.канал

С наступлением весны в России началась всероссийская кампания по сверке данных о трудовом стаже и пенсионных коэффициентах.

Это не просто бюрократическая формальность — точность этих сведений напрямую влияет на размер будущих пенсионных выплат. Любая ошибка может обернуться потерей тысяч рублей.

Органы пенсионного и социального обеспечения настоятельно рекомендуют гражданам проверить информацию в своих учетных записях. Потратить на это немного времени — значит избежать больших финансовых недоразумений в будущем.

Почему это важно: история из Новосибирска

Пенсия — это не просто государственное пособие, а результат многих лет труда и регулярных отчислений. Однако ошибки в системах или недобросовестность работодателей могут оставить некоторые периоды работы «за кадром».

Так, житель Новосибирска ежемесячно недополучал почти 800 рублей. Причиной стал один неучтённый месяц работы в 2018 году. После подачи заявления и корректировки данных мужчине вернули около 29 тысяч рублей. Этот случай — яркий пример, почему так важно не откладывать проверку.

Как легко проверить свои пенсионные данные

Проще всего воспользоваться порталом «Госуслуги». В личном кабинете доступна вся информация о страховом стаже, накопленных баллах и прогнозируемом размере пенсии. Если нашли несоответствия — можно сразу подать заявление онлайн.

Альтернативный путь — личное посещение ближайшего отделения Социального фонда России с паспортом и СНИЛС. Даже если организация, где вы работали, прекратила существование, данные можно восстановить через архивы ПФР.

Обнаружили ошибку — действуйте

При обнаружении неточностей необходимо собрать подтверждающие документы: трудовую книжку, справки, договоры. Затем подайте заявление на перерасчет через «Госуслуги» или лично в фонд.

Обычно рассмотрение занимает до пяти рабочих дней. В случае необходимости дополнительной проверки процесс может затянуться до трёх месяцев. Перерасчет вступает в силу с первого числа месяца, следующего за обращением.

Кому стоит перепроверить данные в первую очередь

  • Тем, кто недавно сменил работу.
  • Тем, кто имел неофициальную занятость или получал часть зарплаты «в конверте».
  • Пенсионерам, заметившим необъяснимое снижение выплат.

Что нужно для получения пенсии в 2025 году

Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет — оформляется социальная пенсия, которая существенно ниже. Проверка сведений — шаг к обеспеченной старости.

Повышение пенсий в 2025 году

В текущем году предусмотрены индексации:

  • Социальные пенсии увеличены с апреля более чем на 14,5%.
  • Военные пенсионеры получили прибавку дважды: на 9,5% с января и на 4,5% с октября.
  • Но ощутить эти повышения можно только при корректных данных в пенсионной системе.

Итог: небольшое действие — большая выгода

Проверка пенсионных данных занимает всего несколько минут, но способна существенно повлиять на ваше финансовое будущее. Лучше убедиться в точности информации сейчас, чем потом долго добиваться справедливости и компенсаций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Важное в РТ

час назад

билайн вывел телеком-сервисы на новый уровень качества в терминале 2 аэропорта «Казань»

постельный клоп как вывести

Не у нас

16 часов назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

Не у нас

16 часов назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

стоимость пошива футболки в Москве

Лонгриды

15 часов назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Новости Казани

15 часов назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Новости Татарстана

час назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Казани

23 часа назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей
Новости Татарстана
день назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Новости Казани

13 минут назад

Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок

Интересное в Казани

день назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В здании ИУЭФ проводится эвакуация

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали самое лучшее время для здорового сна
На трассе М12 «Восток» в ДТП погиб мотоциклист
Новости Татарстана
час назад

На трассе М12 «Восток» в ДТП погиб мотоциклист

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям Татарстана рассказали, как сэкономить на путешествии поездом

Новости Казани

4 часа назад

Подвальное укрытие в Казани попало под «приватизацию» частников

Не у нас

4 часа назад

В Финляндии нашли гиганта микромира
Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: р...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани