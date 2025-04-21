Трудовой стаж пересчитают с 23 апреля: пенсии будут начисляться по новым правилам

С наступлением весны в России началась всероссийская кампания по сверке данных о трудовом стаже и пенсионных коэффициентах.

Это не просто бюрократическая формальность — точность этих сведений напрямую влияет на размер будущих пенсионных выплат. Любая ошибка может обернуться потерей тысяч рублей.

Органы пенсионного и социального обеспечения настоятельно рекомендуют гражданам проверить информацию в своих учетных записях. Потратить на это немного времени — значит избежать больших финансовых недоразумений в будущем.

Почему это важно: история из Новосибирска

Пенсия — это не просто государственное пособие, а результат многих лет труда и регулярных отчислений. Однако ошибки в системах или недобросовестность работодателей могут оставить некоторые периоды работы «за кадром».

Так, житель Новосибирска ежемесячно недополучал почти 800 рублей. Причиной стал один неучтённый месяц работы в 2018 году. После подачи заявления и корректировки данных мужчине вернули около 29 тысяч рублей. Этот случай — яркий пример, почему так важно не откладывать проверку.

Как легко проверить свои пенсионные данные

Проще всего воспользоваться порталом «Госуслуги». В личном кабинете доступна вся информация о страховом стаже, накопленных баллах и прогнозируемом размере пенсии. Если нашли несоответствия — можно сразу подать заявление онлайн.

Альтернативный путь — личное посещение ближайшего отделения Социального фонда России с паспортом и СНИЛС. Даже если организация, где вы работали, прекратила существование, данные можно восстановить через архивы ПФР.

Обнаружили ошибку — действуйте

При обнаружении неточностей необходимо собрать подтверждающие документы: трудовую книжку, справки, договоры. Затем подайте заявление на перерасчет через «Госуслуги» или лично в фонд.

Обычно рассмотрение занимает до пяти рабочих дней. В случае необходимости дополнительной проверки процесс может затянуться до трёх месяцев. Перерасчет вступает в силу с первого числа месяца, следующего за обращением.

Кому стоит перепроверить данные в первую очередь

Тем, кто недавно сменил работу.

Тем, кто имел неофициальную занятость или получал часть зарплаты «в конверте».

Пенсионерам, заметившим необъяснимое снижение выплат.

Что нужно для получения пенсии в 2025 году

Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет — оформляется социальная пенсия, которая существенно ниже. Проверка сведений — шаг к обеспеченной старости.

Повышение пенсий в 2025 году

В текущем году предусмотрены индексации:

Социальные пенсии увеличены с апреля более чем на 14,5%.

Военные пенсионеры получили прибавку дважды: на 9,5% с января и на 4,5% с октября.

Но ощутить эти повышения можно только при корректных данных в пенсионной системе.

Итог: небольшое действие — большая выгода

Проверка пенсионных данных занимает всего несколько минут, но способна существенно повлиять на ваше финансовое будущее. Лучше убедиться в точности информации сейчас, чем потом долго добиваться справедливости и компенсаций.