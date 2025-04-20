Трудовой стаж пересчитают 21 апреля: пенсии начнут начисляться по новым правилам

С начала марта 2025 года в России стартует важный этап обновления данных о стаже и пенсионных баллах. Это изменение затрагивает миллионы граждан и может напрямую повлиять на размер будущей пенсии.

Чтобы не потерять часть законно заработанных денег, стоит найти время и проверить свои данные. Если окажутся ошибки — их можно исправить.

Зачем это нужно

Пенсия формируется из страховых взносов, которые платились за человека, и общего трудового стажа. Но информация в системе может быть неполной или содержать ошибки. Причины бывают разными: сбои в отчетности, неточные данные от работодателя или забытые периоды работы.

Был случай в Новосибирске, когда мужчина недополучал около 800 рублей ежемесячно из-за того, что один месяц в 2018 году не был учтён. После исправления ему выплатили почти 29 тысяч рублей. Это показывает, насколько важно следить за точностью сведений.

Как проверить свои данные

Самый простой способ — через личный кабинет на портале «Госуслуги». Там можно увидеть страховой стаж, накопленные баллы и размер пенсии. При обнаружении ошибок можно подать заявление на их исправление прямо на сайте.

Есть и офлайн-вариант — обратиться в клиентский офис Социального фонда России. Нужны паспорт и СНИЛС. Если организация, где работали, уже закрыта, данные можно найти через архивы Пенсионного фонда.

Что делать, если нашли неточности

Если данные неправильные, стоит собрать документы: трудовую книжку, справки о зарплате (например, 2-НДФЛ), трудовые договоры. С ними можно обратиться через «Госуслуги» или лично в СФР и подать заявление на перерасчёт.

Обычно оно рассматривается в течение пяти рабочих дней, но может занять до трёх месяцев, если потребуются дополнительные документы. Перерасчёт производится с первого числа месяца, следующего за обращением.

Кому особенно важно это сделать

Тем, кто часто менял работу.

Тем, кто работал неофициально или получал «серую» зарплату.

Пенсионерам, у которых выплаты неожиданно снизились.

Что нужно для получения страховой пенсии

В 2025 году для назначения страховой пенсии по возрасту нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет, назначают социальную пенсию — она ощутимо ниже. Поэтому корректность данных имеет большое значение.

Что с индексацией пенсий в 2025 году

В 2025 году пенсии увеличиваются несколько раз. С 1 апреля социальные пенсии вырастут более чем на 14,5%. Военные пенсии будут проиндексированы дважды — в январе на 9,5% и в октябре на 4,5%. Но чтобы получить положенные суммы, важно, чтобы данные в системе были актуальными, пишет источник.