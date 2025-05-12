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Три ложки на кучу и будут гнить даже ветки: быстрый компост без всяких хлопот - в мае земля словно пух

Как ускорить созревание компоста: совет от агро...

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Как ускорить созревание компоста: совет от агронома

Компост — одно из самых полезных и доступных удобрений. Он насыщает почву минералами и полезными бактериями. Обычно его делают в ямах или контейнерах из растительных остатков, но ждать приходится долго — до трёх лет. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии рассказала, как ускорить процесс и получить готовое удобрение всего за один год.

Что нужно?

Для ускорения разложения органики пригодится простая смесь: крахмал + мочевина в равных частях. Каждые две недели посыпайте компост тремя столовыми ложками этой смеси и обязательно поливайте сверху водой.

  • Мочевина помогает поддерживать нужную температуру и борется с вредными бактериями.

  • Крахмал — отличная "еда" для полезных микроорганизмов, ускоряющих разложение.

Правильный уход — залог успеха

  • Влага: компост не должен быть сухим, но и заболачивание вредно. В жару поливайте чаще.

  • Воздух: чтобы не было гнили и неприятного запаха, раз в 1–2 недели перекапывайте компост. Это обеспечит кислородом даже нижние слои.

  • Разнообразие: добавляйте не только ботву, но и яичную скорлупу, бумагу, чайные пакетики, кофейную гущу, волосы, картон и даже мелко измельчённые ветки и кости.

Что в итоге?

Компост готовится быстрее, становится более питательным и улучшает почву: делает её рыхлой, удерживает влагу, насыщает полезными бактериями и помогает растениям расти крепкими и здоровыми.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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