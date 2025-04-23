Теперь все передавать заново. С 25 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила для поверки водосчётчиков, которые значительно упрощают этот процесс.

Теперь не нужно снимать прибор и отвозить его в лабораторию для проверки — вся процедура проводится прямо на месте, что избавляет от лишних затрат и экономит ваше время.

Что изменилось?

Ранее процесс поверки был достаточно сложным и затратным. Чтобы провести поверку, требовалось вызвать специалиста, снять счётчик, отвезти его на проверку в лабораторию, подождать заключения и потом снова установить прибор. Это занимало много времени, требовало финансовых затрат и часто приводило к неприятным последствиям, таким как протечки после установки.

С новыми правилами специалист приезжает прямо к вам домой, проверяет исправность счётчика и сразу выдает официальное заключение. Больше не нужно снимать прибор или платить за транспортировку и установку — всё происходит быстро и удобно на месте.

Зачем нужна поверка?

Поверка водосчётчиков необходима для того, чтобы убедиться в точности показаний устройства. Если поверка не проводится вовремя, управляющая компания может начать начислять плату по средним нормативам, которые часто оказываются выше фактического потребления воды. Это может привести к переплатам за коммунальные услуги, поэтому важно вовремя проверять исправность счётчика.

Когда проводить поверку?

Поверка водосчётчиков должна проводиться каждые шесть лет. Но стоит помнить, что срок поверки отсчитывается не с момента установки счётчика, а с даты его изготовления. Эту информацию можно найти в паспорте прибора. Кроме того, уведомления о сроках поверки часто приходят от управляющей компании по почте, СМС или электронной почте.

Как проверить актуальность поверки?

Все результаты поверки фиксируются в государственной системе «Аршин». Вы можете легко проверить актуальность поверки, зайдя на портал Госуслуги и введя номер водосчётчика. Это обеспечит, что данные официально зафиксированы, и вы сможете избежать проблем с подделкой документов.

Как избежать переплаты за воду?

Чтобы не переплачивать за воду, важно следить за сроками поверки и обращаться только к аккредитованным специалистам. Новые правила делают поверку более удобной и безопасной, помогая вам контролировать расходы на коммунальные услуги.