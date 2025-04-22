Теперь все передавать заново. С 24 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью
Яндекс Карты
С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся поверки водосчётчиков.
Теперь больше не нужно снимать прибор и везти его в лабораторию — вся процедура проводится прямо на месте, что значительно упрощает процесс и избавляет от лишних трат.
Что изменилось?
Ранее процедура поверки была достаточно трудоемкой. Для этого требовалось вызвать специалиста, снять счётчик, отвезти его на поверку в лабораторию, дождаться заключения и потом снова устанавливать прибор. Это занимало много времени и денег, а также часто приводило к аварийным ситуациям, например, протечкам после установки.
Теперь процесс стал проще: специалист приезжает прямо к вам домой, проверяет исправность счётчика и выдает официальное заключение. Не нужно снимать прибор, и никаких дополнительных затрат на транспортировку и установку не потребуется.
Зачем нужна поверка?
Поверка водосчётчиков необходима для того, чтобы удостовериться в точности показаний прибора. Если поверка не проводится вовремя, управляющая компания начинает начислять плату по средним нормативам, которые часто оказываются выше фактического потребления воды. Это может привести к переплатам, поэтому важно следить за сроками и не откладывать проверку.
Когда проводить поверку?
Поверка водосчётчиков должна проходить каждые шесть лет, но срок отсчитывается не с момента установки устройства, а с даты его изготовления. Эту информацию можно найти в паспорте прибора. Также уведомления о сроках поверки часто приходят от управляющей компании через почту, СМС или email.
Как проверить актуальность поверки?
Все результаты поверки фиксируются в государственной системе «Аршин». Вы можете проверить актуальность поверки через портал Госуслуги, просто введя номер водосчётчика. Это гарантирует, что данные официально зафиксированы и защищает от подделок.
Как избежать переплаты за воду?
Чтобы избежать лишних расходов на воду, следите за датой следующей поверки и обращайтесь только к аккредитованным специалистам. Новые правила делают процесс поверки не только более удобным, но и безопасным, позволяя вам точно контролировать свои расходы.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец