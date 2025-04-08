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Теперь все передавать заново. С 11 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

В 2025 году в России упростили правила поверки ...

playbookpro.ru

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С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков.

Теперь процедура стала заметно удобнее и проще: приборы больше не нужно снимать и везти в лабораторию — всё можно сделать прямо у себя дома.

Что изменилось

Раньше проверка счётчиков занимала много времени и сил: вызывали сантехника, демонтировали прибор, везли в лабораторию, ждали результатов, а потом всё устанавливали обратно. Это не только стоило денег, но и часто сопровождалось рисками — например, протечками. Теперь специалист приходит по вызову, проводит поверку на месте и сразу выдаёт заключение. Без лишней суеты и затрат.

Зачем нужна поверка

Поверка подтверждает, что счётчик работает корректно. Если её пропустить, управляющая компания начнёт начислять плату по нормативам, которые обычно выше реального потребления. Поэтому важно не упустить момент.

Когда проходить поверку

Интервал между поверками составляет 6 лет — и отсчитывается он не с момента установки прибора, а с даты его выпуска. Эту информацию можно найти в паспорте устройства или уточнить через сайт поставщика услуг. Также многие управляющие компании присылают напоминания: по почте, в СМС или на электронную почту.

Проверка данных — онлайн

Все сведения о поверках заносятся в федеральную базу «Аршин». Любой желающий может проверить актуальность информации через портал Госуслуг. Это исключает возможность фальсификаций и гарантирует достоверность данных.

Как не переплатить

Главное — следить за сроками и обращаться только к аккредитованным специалистам. Благодаря новым правилам, процедура стала максимально простой и безопасной. А регулярный контроль поможет избежать лишних расходов и сэкономить семейный бюджет, сообщает progorod59.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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