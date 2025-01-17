Теперь прощаемся и с Telegram: россиянам назвали дату отключения мессенджера

В ответ на глобальные тенденции по усилению цифровой суверенитета, Россия вносит радикальные изменения в свою политику в области цифровой коммуникации. С 1 сентября 2026 года планируется ввести ограничения на использование популярных международных мессенджеров.

Причина таких мер — необходимость усиления безопасности национальных данных и переход на локальные технологии, что должно стимулировать развитие внутреннего рынка цифровых услуг.

Кого затронет нововведение?

Запрет коснется различных слоев населения и профессий, в том числе:

Сотрудников электронной коммерции и служб доставки.

Банковских работников и финансовых аналитиков.

Специалистов в области связи и IT.

Государственных служащих и органов власти.

Вызовы и риски

Основными вызовами станут:

Разрыв привычных каналов связи, что может затруднить как личные, так и профессиональные коммуникации.

Переход на новые платформы, возможно, менее функциональные или с недостаточным уровнем защиты данных.

Проблемы с интернациональным бизнесом и глобальной координацией.

Как подготовиться к изменениям?

Для минимизации дискомфорта и рисков предлагается:

Заблаговременно ознакомиться с функционалом и безопасностью российских мессенджеров VK Мессенджер, TamTam, Яндекс Мессенджер.

Рассмотреть возможность использования VPN-сервисов для доступа к заблокированным ресурсам, с учетом правовых ограничений.

Начать использование новых платформ в повседневной жизни для оценки их удобства и надежности.

Инициатива 2026 года представляет собой значительный шаг к усилению цифрового суверенитета России, но также подчеркивает необходимость стратегического подхода к изменениям в области международных коммуникаций.

Эти действия вызовут значительные изменения в повседневной жизни многих людей и требуют осознанной подготовки к новой цифровой эре, сообщает pg12.ru.