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Теперь прощаемся и с Telegram: россиянам назвали дату отключения мессенджера

С 1 сентября 2026 года Россия может ограничить ...

appleinsider.ru

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В ответ на глобальные тенденции по усилению цифровой суверенитета, Россия вносит радикальные изменения в свою политику в области цифровой коммуникации. С 1 сентября 2026 года планируется ввести ограничения на использование популярных международных мессенджеров.

Причина таких мер — необходимость усиления безопасности национальных данных и переход на локальные технологии, что должно стимулировать развитие внутреннего рынка цифровых услуг.

Кого затронет нововведение?

Запрет коснется различных слоев населения и профессий, в том числе:

  • Сотрудников электронной коммерции и служб доставки.
  • Банковских работников и финансовых аналитиков.
  • Специалистов в области связи и IT.
  • Государственных служащих и органов власти.

Вызовы и риски

Основными вызовами станут:

  • Разрыв привычных каналов связи, что может затруднить как личные, так и профессиональные коммуникации.
  • Переход на новые платформы, возможно, менее функциональные или с недостаточным уровнем защиты данных.
  • Проблемы с интернациональным бизнесом и глобальной координацией.

Как подготовиться к изменениям?

Для минимизации дискомфорта и рисков предлагается:

  • Заблаговременно ознакомиться с функционалом и безопасностью российских мессенджеров VK Мессенджер, TamTam, Яндекс Мессенджер.
  • Рассмотреть возможность использования VPN-сервисов для доступа к заблокированным ресурсам, с учетом правовых ограничений.
  • Начать использование новых платформ в повседневной жизни для оценки их удобства и надежности.

Инициатива 2026 года представляет собой значительный шаг к усилению цифрового суверенитета России, но также подчеркивает необходимость стратегического подхода к изменениям в области международных коммуникаций.

Эти действия вызовут значительные изменения в повседневной жизни многих людей и требуют осознанной подготовки к новой цифровой эре, сообщает pg12.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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