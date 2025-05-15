Спасения не будет даже в тени: синоптики обновили даты начала беспросветной жары в России

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Зима 2025 года в России побила температурные ре...

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Зима 2025 года в России удивила резкими контрастами: самый тёплый январь за всю историю наблюдений сменился неожиданно суровым февралем. Это предвестие жаркого и нестабильного лета?

Метеорологи предсказывают аномально жаркое лето и предупреждают о возможных климатических аномалиях.

Январь: рекорд за 245 лет

В Москве температура в январе достигала +7,7°C, что на 12 градусов выше нормы. По данным МГУ, этот январь стал самым тёплым за 245 лет наблюдений. Тепло ощущалось и в Сибири:

  • Новосибирская область — на 7–8°C выше нормы;
  • Омская область — на 4–6°C.

Фактически, погода напоминала начало марта.

Февраль: оттепель сменилась морозами

Но уже в феврале Москва пережила рекордный холод. 24 февраля температура опустилась до –19,8°C, что стало абсолютным рекордом для этого дня. По данным центра «Фобос», февраль оказался самым холодным и сухим месяцем зимы.

Холод также ощущался в южных регионах:

  • Сочи — –3°C;
  • Анапа — –9°C;
  • Симферополь — –12°C;
  • Краснодарский край — до –25,4°C.

Прогноз на весну и лето

Метеорологи ожидают, что 2025 год может стать одним из самых жарких. Роман Вильфанд считает, что лето 2025 года будет либо нормальным, либо аномально жарким. Александр Шувалов из Метеоцентра сообщает, что после тёплой зимы вероятность жаркого лета в 70% случаев высока.

Климатолог Николай Терешонок предупреждает о риске весенней засухи в Центральной России и Подмосковье. Также возможны ураганы, лесные пожары и другие аномалии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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