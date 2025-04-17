Снять деньги через банкомат больше не сможем: новый закон вступает в силу с 19 апреля
akgo74.ru
1 апреля 2025 года был опубликован новый федеральный закон, направленный на борьбу с киберпреступностью.
Документ включает порядка 30 ключевых положений и начнёт действовать с 1 июня (отдельные нормы — позже). Основная цель — защитить россиян от телефонных и онлайн-мошенников.
Главное по пунктам: что изменится?
1. Создание госинфосистемы
Будет запущен единый цифровой механизм, который объединит банки, операторов связи и государственные структуры. Координировать работу будет Минцифры России.
2. Запрет на иностранные мессенджеры
Госслужащие, банковские сотрудники и операторы не смогут использовать зарубежные приложения для общения с клиентами.
3. Идентификация звонков
На экране телефона будет отображаться информация о том, кто звонит. Это поможет отличить реальный звонок от спама или фейкового «банка».
4. Отказ от спам-звонков
Каждый абонент сможет запретить рекламные звонки через своего мобильного оператора.
5. Контроль над SIM-картами
Теперь будет доступна функция, позволяющая запретить оформление SIM-карты без присутствия владельца, а также ограничить передачу номеров другим лицам (кроме близких родственников).
6. Лимиты на снятие наличных
Банки смогут приостанавливать снятие наличных, если заподозрят мошенничество. В этом случае лимит составит 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Если счёт находится в «мошеннической базе», вводится месячный лимит — 100 тысяч рублей.
7. Назначение доверенных лиц
Появится возможность назначать доверенных представителей для подтверждения крупных финансовых операций — особенно актуально для пожилых людей.
8. Биометрическая идентификация
Для получения микрозаймов потребуется подтверждение личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Последствия для бизнеса
Компании из банковской, телеком- и маркетинговой сферы должны будут адаптироваться:
- Колл-центры должны внедрить систему маркировки звонков;
- Микрофинансовым организациям придётся наладить работу с биометрической идентификацией;
- Телемаркетинг может потерять часть эффективности из-за ограничений на «холодные звонки».
Для граждан — больше безопасности, но есть нюансы
Плюсы:
- Улучшение защиты от мошеннических схем;
- Возможность контролировать оформление SIM-карт;
- Появление доверенных лиц для уязвимых категорий граждан.
Минусы:
- Ограничение по снятию наличных может вызвать неудобства;
- Те, кто не зарегистрирован в биометрической системе, могут столкнуться с трудностями при получении микрозаймов.
Закон существенно меняет правила игры для всех: от банков и операторов до обычных пользователей. Он усиливает защиту граждан, но требует внимательности к новым условиям. Главное — вовремя ознакомиться с новыми возможностями и ограничениями, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, сообщает progorodnsk.
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