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Снять деньги через банкомат больше не сможем: новый закон вступает в силу с 19 апреля

С июня 2025 года в России вступает в силу закон...

akgo74.ru

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1 апреля 2025 года был опубликован новый федеральный закон, направленный на борьбу с киберпреступностью.

Документ включает порядка 30 ключевых положений и начнёт действовать с 1 июня (отдельные нормы — позже). Основная цель — защитить россиян от телефонных и онлайн-мошенников.

Главное по пунктам: что изменится?

1. Создание госинфосистемы

Будет запущен единый цифровой механизм, который объединит банки, операторов связи и государственные структуры. Координировать работу будет Минцифры России.

2. Запрет на иностранные мессенджеры

Госслужащие, банковские сотрудники и операторы не смогут использовать зарубежные приложения для общения с клиентами.

3. Идентификация звонков

На экране телефона будет отображаться информация о том, кто звонит. Это поможет отличить реальный звонок от спама или фейкового «банка».

4. Отказ от спам-звонков

Каждый абонент сможет запретить рекламные звонки через своего мобильного оператора.

5. Контроль над SIM-картами

Теперь будет доступна функция, позволяющая запретить оформление SIM-карты без присутствия владельца, а также ограничить передачу номеров другим лицам (кроме близких родственников).

6. Лимиты на снятие наличных

Банки смогут приостанавливать снятие наличных, если заподозрят мошенничество. В этом случае лимит составит 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Если счёт находится в «мошеннической базе», вводится месячный лимит — 100 тысяч рублей.

7. Назначение доверенных лиц

Появится возможность назначать доверенных представителей для подтверждения крупных финансовых операций — особенно актуально для пожилых людей.

8. Биометрическая идентификация

Для получения микрозаймов потребуется подтверждение личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Последствия для бизнеса

Компании из банковской, телеком- и маркетинговой сферы должны будут адаптироваться:

  • Колл-центры должны внедрить систему маркировки звонков;
  • Микрофинансовым организациям придётся наладить работу с биометрической идентификацией;
  • Телемаркетинг может потерять часть эффективности из-за ограничений на «холодные звонки».

Для граждан — больше безопасности, но есть нюансы

Плюсы:

  • Улучшение защиты от мошеннических схем;
  • Возможность контролировать оформление SIM-карт;
  • Появление доверенных лиц для уязвимых категорий граждан.

Минусы:

  • Ограничение по снятию наличных может вызвать неудобства;
  • Те, кто не зарегистрирован в биометрической системе, могут столкнуться с трудностями при получении микрозаймов.

Закон существенно меняет правила игры для всех: от банков и операторов до обычных пользователей. Он усиливает защиту граждан, но требует внимательности к новым условиям. Главное — вовремя ознакомиться с новыми возможностями и ограничениями, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, сообщает progorodnsk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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