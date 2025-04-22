Синоптик Роман Вильфанд резко изменил прогноз: дикий холод и ливни обрушатся уже с 1 мая

Весна 2025 года обещает быть непредсказуемой: резкие перепады температур, дожди, заморозки и жаркие волны могут затруднить работу аграриев и дачников по всей России.

Разбираемся, что стоит ожидать в разных частях страны и как подготовиться к нестабильной погоде.

Европейская часть России: грозы, ветер и переувлажнение

Синоптики прогнозируют на Европейской части России нестабильную погоду с обильными осадками, грозами и шквалистым ветром. Это может повлиять на сельское хозяйство, создавая угрозу для посевов и урожая.

Влияние высоких осадков и сильных ветров проявится следующим образом:

Повышенная влажность может привести к порче посевов, особенно тех культур, которые не терпят переувлажнения.

Сильные ветра могут ломать побеги растений и повреждать теплицы, что создаст дополнительные сложности для фермеров и дачников.

Аграрии должны заранее подумать о защите своих растений: укрепление теплиц, использование укрывного материала и систем дренажа помогут минимизировать потери.

Сибирь: прохлада и дефицит влаги

Сибирь, в отличие от западных регионов, останется прохладной и сухой в начале весны.

Этот климат имеет несколько рисков для сельского хозяйства:

Холодные ночи могут задержать рост растений, что особенно затруднит развитие овощей и ягод.

Недостаток влаги будет мешать полноценному развитию сельхозкультур, особенно тех, что требуют регулярного полива.

В Сибири стоит готовиться к низким температурам ночью и дефициту осадков, что может потребовать дополнительного полива и защиты растений от заморозков.

Апрель и начало мая: заморозки и угрозы для цветущих деревьев

С начала апреля и в первой половине мая температура воздуха может опуститься на 5 градусов ниже нормы, что особенно опасно для:

Фруктовых деревьев в цвету, которые могут пострадать от поздних заморозков.

Рассад, высаженных в грунт, которые могут замерзнуть при сильных холодах.

Рекомендуется подготовить укрывной материал, плёнку или другие защитные средства для защиты растений от холода.

Тепло — уже к майским праздникам

По прогнозам, стабильные температуры около 20°C могут установиться уже в первые дни мая (9–10 мая).

Это ознаменует начало активного роста растений и дачного сезона:

Можно будет начинать высаживать основные культуры.

Теплая погода создаст идеальные условия для активного роста и развития растений.

Конец мая: ранняя жара и рекорды

К концу мая возможна волна жары с температурами выше нормы, что создаст:

Отличные условия для раннего сбора урожая, особенно тех культур, которые хорошо переносят высокие температуры.

Необходимость пересмотра графиков полива и ухода за растениями из-за более жарких дней.

Что делать?

Весна 2025 года будет непредсказуемой, и дачники с фермерами должны подготовиться к изменениям климата.

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