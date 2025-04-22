Синоптик Роман Вильфанд резко изменил прогноз: дикий холод и ливни обрушатся уже с 1 мая
kasheloff.ru
Весна 2025 года обещает быть непредсказуемой: резкие перепады температур, дожди, заморозки и жаркие волны могут затруднить работу аграриев и дачников по всей России.
Разбираемся, что стоит ожидать в разных частях страны и как подготовиться к нестабильной погоде.
Европейская часть России: грозы, ветер и переувлажнение
Синоптики прогнозируют на Европейской части России нестабильную погоду с обильными осадками, грозами и шквалистым ветром. Это может повлиять на сельское хозяйство, создавая угрозу для посевов и урожая.
Влияние высоких осадков и сильных ветров проявится следующим образом:
- Повышенная влажность может привести к порче посевов, особенно тех культур, которые не терпят переувлажнения.
- Сильные ветра могут ломать побеги растений и повреждать теплицы, что создаст дополнительные сложности для фермеров и дачников.
Аграрии должны заранее подумать о защите своих растений: укрепление теплиц, использование укрывного материала и систем дренажа помогут минимизировать потери.
Сибирь: прохлада и дефицит влаги
Сибирь, в отличие от западных регионов, останется прохладной и сухой в начале весны.
Этот климат имеет несколько рисков для сельского хозяйства:
- Холодные ночи могут задержать рост растений, что особенно затруднит развитие овощей и ягод.
- Недостаток влаги будет мешать полноценному развитию сельхозкультур, особенно тех, что требуют регулярного полива.
В Сибири стоит готовиться к низким температурам ночью и дефициту осадков, что может потребовать дополнительного полива и защиты растений от заморозков.
Апрель и начало мая: заморозки и угрозы для цветущих деревьев
С начала апреля и в первой половине мая температура воздуха может опуститься на 5 градусов ниже нормы, что особенно опасно для:
- Фруктовых деревьев в цвету, которые могут пострадать от поздних заморозков.
- Рассад, высаженных в грунт, которые могут замерзнуть при сильных холодах.
Рекомендуется подготовить укрывной материал, плёнку или другие защитные средства для защиты растений от холода.
Тепло — уже к майским праздникам
По прогнозам, стабильные температуры около 20°C могут установиться уже в первые дни мая (9–10 мая).
Это ознаменует начало активного роста растений и дачного сезона:
- Можно будет начинать высаживать основные культуры.
- Теплая погода создаст идеальные условия для активного роста и развития растений.
Конец мая: ранняя жара и рекорды
К концу мая возможна волна жары с температурами выше нормы, что создаст:
- Отличные условия для раннего сбора урожая, особенно тех культур, которые хорошо переносят высокие температуры.
- Необходимость пересмотра графиков полива и ухода за растениями из-за более жарких дней.
Что делать?
Весна 2025 года будет непредсказуемой, и дачники с фермерами должны подготовиться к изменениям климата.
Рекомендуется:
- Проверить готовность укрытий для защиты от заморозков и резких перепадов температур.
- Обновить график работы в саду и огороде с учётом изменяющихся погодных условий.
- Адаптировать агротехнику под новые условия, чтобы успеть эффективно ухаживать за растениями в условиях нестабильной погоды.
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