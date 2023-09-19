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Сдавать металлолом как раньше не выйдет: в России запускают новый закон

Сдавать металлолом как раньше не выйдет: в России запускают новый закон

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Новый закон в России меняет сам принцип и порядок сдачи металлолома, вступает в силу он с 1 октября, и с этого момента уже нельзя будет просто принести металлический лом в ближайший пункт и получить за него наличные деньги.

С 1 октября каждому, кто захочет сдать металл, потребуется отдельно открытый банковский счет, только на него приемщик сможет перечислить определенную сумму за сданный металл.

Принимать у населения металл можно будет за безналичный расчет. Сами же сдающие металлолом должны быть готовы оплатить с поступления денег налог в размере 13%.

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