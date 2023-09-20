Сдавать металлолом как раньше не получится: в России запускают новый закон

Сдавать лом черных и цветных металлов в стране с 1 октября 2023 года будет осуществлять по принципиально новым правилам, больше сдавать металл за наличный рассчет как попало не получится.

Желающим сдать металл, потребуется открыть спецсчет в банке, поскольку приемщикам будет запрещено законом принимать лом за наличку.

Начисление за металл будет переведено на открытый счет, с которого, к слову, придется заплатить налог 13%.

Также данный счет будет на контроле и у судебных приставов, они смогут взыскать с этого вида дохода долги, если таковые имеются.