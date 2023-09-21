Сдавать металлолом как раньше будет нельзя: в России запускают новый закон

В России меняется порядок сдачи и приемки металлолома. С 1 октября вступят в законную силу поправки, ранее одобренные правительством. Сдающие металлический лом граждане обязаны будут открыть в банке специальный счет, на которой приемщики будут зачислять им оплату.

Наличный расчет в пунктах приема больше не будет проводиться.

Также с полеченных за сдачу лома цветного и черного металла денег сдающий должен оплатить налог в размере 13%. Эта сумма также будет видна и судебным приставам, они смогут списывать с нее долги.