Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 20 мая водителей начнут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

С 2025 года в России вступают в силу обязательн...

auto.tcell.tj

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России вступят в силу жёсткие меры контроля за сезонностью шин, которые пока носят рекомендательный характер. За нарушение новых требований водителей ждут штрафы, а проверки на дорогах станут регулярными.

Почему летняя резина зимой — это риск

С 1 декабря по 28 февраля использование летней резины будет запрещено. При низких температурах она твердеет, теряет сцепление с дорогой, и автомобиль становится практически неуправляемым на льду или снегу. Это повышает риск ДТП.

Важно: даже нешипованные зимние шины можно использовать круглый год, но глубина их протектора зимой должна быть не менее 4 мм — иначе возможен штраф уже сейчас.

Лето и шипы — несовместимы

С июня по август шипованная резина будет под запретом. Она не только разрушает асфальт, но и ухудшает управляемость автомобиля в жару. Кроме того, такие шины изнашиваются значительно быстрее при высокой температуре.

Штрафы и проверки: чего ждать

До конца 2024 года сотрудники ГИБДД ограничиваются разъяснениями, особенно в регионах с нестабильной погодой. Но с 2025 года начнутся регулярные проверки шин, а за несоблюдение сезонности — штрафы.

Как подготовиться: советы водителям

  • Меняйте шины вовремя — ориентируйтесь не только на календарь, но и на фактическую погоду.
  • Проверяйте состояние покрышек — микротрещины, износ протектора, потеря эластичности.
  • Посещайте СТО — диагностика поможет избежать неприятностей и повысит безопасность.

Это не бюрократия, а забота о жизни

Цель новых правил — не создать проблемы автовладельцам, а снизить аварийность. Правильный выбор шин — один из главных факторов безопасности на дорогах. Ваша внимательность может спасти чью-то жизнь, сообщает chuvashianews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

убить грибок в подвале

Лонгриды

день назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Интересное в Казани

3 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

нидра йога в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Боец СВО стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Не у нас

день назад

NRBD: назван год, когда Земля потеряет треть ледниковой массы

Новости Казани

день назад

Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе

Лонгриды

28 минут назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Не у нас

день назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи
Новости Казани
2 дня назад

В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В поселке Малые Клыки неизвестные выбросили опа...

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане прокуратура защитила жену участника СВО от незаконного ареста счетов

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Не у нас

2 часа назад

Ученые раскрыли сакральный смысл наскальных рисунков Амазонии
В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе
Новости Казани
час назад

В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе

Не у нас

2 часа назад

Ученые: дикие кабаны в Чернобыле все еще «светятся» спустя более 30 лет

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

Новости Казани

21 час назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»
В Казани откроется Генконсульство Белоруссии
Новости Казани
3 часа назад

В Казани откроется Генконсульство Белоруссии