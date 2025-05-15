С 20 мая водителей начнут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список
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С 2025 года в России вступят в силу жёсткие меры контроля за сезонностью шин, которые пока носят рекомендательный характер. За нарушение новых требований водителей ждут штрафы, а проверки на дорогах станут регулярными.
Почему летняя резина зимой — это риск
С 1 декабря по 28 февраля использование летней резины будет запрещено. При низких температурах она твердеет, теряет сцепление с дорогой, и автомобиль становится практически неуправляемым на льду или снегу. Это повышает риск ДТП.
Важно: даже нешипованные зимние шины можно использовать круглый год, но глубина их протектора зимой должна быть не менее 4 мм — иначе возможен штраф уже сейчас.
Лето и шипы — несовместимы
С июня по август шипованная резина будет под запретом. Она не только разрушает асфальт, но и ухудшает управляемость автомобиля в жару. Кроме того, такие шины изнашиваются значительно быстрее при высокой температуре.
Штрафы и проверки: чего ждать
До конца 2024 года сотрудники ГИБДД ограничиваются разъяснениями, особенно в регионах с нестабильной погодой. Но с 2025 года начнутся регулярные проверки шин, а за несоблюдение сезонности — штрафы.
Как подготовиться: советы водителям
- Меняйте шины вовремя — ориентируйтесь не только на календарь, но и на фактическую погоду.
- Проверяйте состояние покрышек — микротрещины, износ протектора, потеря эластичности.
- Посещайте СТО — диагностика поможет избежать неприятностей и повысит безопасность.
Это не бюрократия, а забота о жизни
Цель новых правил — не создать проблемы автовладельцам, а снизить аварийность. Правильный выбор шин — один из главных факторов безопасности на дорогах. Ваша внимательность может спасти чью-то жизнь, сообщает chuvashianews.
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