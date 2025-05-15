С 20 мая водителей начнут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

С 2025 года в России вступят в силу жёсткие меры контроля за сезонностью шин, которые пока носят рекомендательный характер. За нарушение новых требований водителей ждут штрафы, а проверки на дорогах станут регулярными.

Почему летняя резина зимой — это риск

С 1 декабря по 28 февраля использование летней резины будет запрещено. При низких температурах она твердеет, теряет сцепление с дорогой, и автомобиль становится практически неуправляемым на льду или снегу. Это повышает риск ДТП.

Важно: даже нешипованные зимние шины можно использовать круглый год, но глубина их протектора зимой должна быть не менее 4 мм — иначе возможен штраф уже сейчас.

Лето и шипы — несовместимы

С июня по август шипованная резина будет под запретом. Она не только разрушает асфальт, но и ухудшает управляемость автомобиля в жару. Кроме того, такие шины изнашиваются значительно быстрее при высокой температуре.

Штрафы и проверки: чего ждать

До конца 2024 года сотрудники ГИБДД ограничиваются разъяснениями, особенно в регионах с нестабильной погодой. Но с 2025 года начнутся регулярные проверки шин, а за несоблюдение сезонности — штрафы.

Как подготовиться: советы водителям

Меняйте шины вовремя — ориентируйтесь не только на календарь, но и на фактическую погоду.

Проверяйте состояние покрышек — микротрещины, износ протектора, потеря эластичности.

Посещайте СТО — диагностика поможет избежать неприятностей и повысит безопасность.

Это не бюрократия, а забота о жизни

Цель новых правил — не создать проблемы автовладельцам, а снизить аварийность. Правильный выбор шин — один из главных факторов безопасности на дорогах. Ваша внимательность может спасти чью-то жизнь, сообщает chuvashianews.