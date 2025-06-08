Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 10 июня спокойная жизнь российских пенсионеров закончится: что нужно проверить пожилым

Лето 2025 года принесет пенсионерам важные изме...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Лето 2025 года принесет пенсионерам важные изменения, связанные с обновлением данных о стаже и пенсионных баллах. Правильная проверка информации поможет избежать недополученных выплат.

Как проверить данные о стаже и пенсионных баллах?

С июня 2025 года в России будет обновляться информация о стаже и пенсионных баллах. Ошибки в учете могут привести к потерям в пенсии, поэтому важно следить за точностью данных. Ошибки могут быть вызваны неправильным кодом деятельности работодателя, ошибочными периодами работы или техническими сбоями.

Чтобы убедиться, что все данные верны, после 1 июня стоит:

  1. Зайти в личный кабинет на Госуслугах.
  2. Обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

Если вы обнаружите неточности, необходимо подать запрос на исправление, приложив подтверждающие документы, например, трудовую книжку или справку о доходах.

Требования для выхода на пенсию с 2025 года

С 2025 года для назначения пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если эти условия не выполнены, вам будет назначена социальная пенсия. Поэтому важно убедиться, что ваш стаж учтен полностью, а все баллы зафиксированы.

Особенно важно следить за правильностью данных для тех, кто работал неофициально или в компаниях с ошибками в отчетности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Новости Татарстана

день назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

жук который воняет

Новости Татарстана

день назад

Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ

Интересное в Казани

2 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

ремонт трамблера уаз в Москве

Новости Татарстана

день назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

Новости Казани

день назад

Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Новости Казани

день назад

Мошенники в Казани добавляют пациентов в фальшивые чаты больницы в «Телеграме»

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона
Лонгриды
день назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона

Новости Татарстана

день назад

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Новости Татарстана

день назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

Новости Татарстана

день назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года
В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хи...
Новости Татарстана
день назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Не у нас

день назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов

Новости Татарстана

день назад

В медколледже Набережных Челнов учится 63-летний студент

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана Самигуллин назвал уклонение от закята воровством у бедных
Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта подборка для вас: локации Казани, где дети могут играть, общаться и увлекаться