Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Россиян, у которых имеются кредиты и займы, ждет «сюрприз» от банков

Банки и госорганы планируют усилить контроль на...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Для россиян, оформивших кредиты или займы, грядут новые изменения.

Банки совместно с государственными структурами разрабатывают механизм более глубокого анализа финансового состояния тех, кто обращается за кредитными каникулами. Основная идея — получить доступ к информации по всем банковским счетам клиента.

Кто и зачем будет проверять

Проверку хотят проводить не только банки, но и Федеральная налоговая служба вместе с Социальным фондом России. Такой подход, по мнению разработчиков инициативы, позволит исключить ошибки — когда, например, в отсрочке необоснованно отказывают или, наоборот, одобряют её тем, кто в ней не нуждается.

Единая система проверок должна помочь быстрее и точнее оценивать материальное положение человека. Особенно это важно в случае, если зарплата получателя неофициальная и не отображается в налоговой отчётности.

Почему это важно для кредитных каникул

Ключевое условие получения отсрочки — документально подтверждённое снижение дохода или потеря работы. В реальности подтвердить эти изменения бывает сложно. Именно это чаще всего тормозит рассмотрение заявлений и становится поводом для отказа.

Доступ к реальным финансовым потокам — особенно по картам и счетам — должен сделать процесс проверки прозрачнее и быстрее.

Что изменится для заемщиков

Если система будет внедрена, она позволит автоматически определять, насколько человек действительно нуждается в кредитных каникулах. При этом для клиентов с «теневой» зарплатой это может стать поводом для беспокойства — ведь доход, не оформленный официально, окажется под контролем.

Сейчас идея ещё на стадии обсуждения, но уже ясно: банки и государственные службы стремятся объединить усилия, чтобы навести порядок в системе предоставления финансовых послаблений, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Важное в РТ

50 минут назад

Татарстан вошел в топ-5 самых читающих российских регионов

сироп для кофе лента

Лонгриды

20 часов назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Не у нас

20 часов назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

индивидуальные занятия йогой в Нижнем Новгороде

Не у нас

20 часов назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

Новости Казани

20 часов назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Новости Татарстана

6 часов назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Интересное в Казани

55 минут назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Интересное в Казани

день назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани будет ограничено движение по улице Ульянова-Ленина

Новости Татарстана

2 часа назад

Аферист вселился в квартиру бойца СВО из Челнов и обманул его почти на 500 тысяч
В Татарстане поезд переехал мужчину
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане поезд переехал мужчину

Не у нас

2 часа назад

Вода в океанах близится к фиолетовому цвету из-за изменения климата

Не у нас

3 часа назад

В Италии мужчина умер из-за ветчины

Новости Казани

4 часа назад

Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок
Легкость моря и бабочки в животе: почему морепр...
Интересное в Казани
6 дней назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания