Россиян, у которых имеются кредиты и займы, ждет «сюрприз» от банков
immunocap.ru
Для россиян, оформивших кредиты или займы, грядут новые изменения.
Банки совместно с государственными структурами разрабатывают механизм более глубокого анализа финансового состояния тех, кто обращается за кредитными каникулами. Основная идея — получить доступ к информации по всем банковским счетам клиента.
Кто и зачем будет проверять
Проверку хотят проводить не только банки, но и Федеральная налоговая служба вместе с Социальным фондом России. Такой подход, по мнению разработчиков инициативы, позволит исключить ошибки — когда, например, в отсрочке необоснованно отказывают или, наоборот, одобряют её тем, кто в ней не нуждается.
Единая система проверок должна помочь быстрее и точнее оценивать материальное положение человека. Особенно это важно в случае, если зарплата получателя неофициальная и не отображается в налоговой отчётности.
Почему это важно для кредитных каникул
Ключевое условие получения отсрочки — документально подтверждённое снижение дохода или потеря работы. В реальности подтвердить эти изменения бывает сложно. Именно это чаще всего тормозит рассмотрение заявлений и становится поводом для отказа.
Доступ к реальным финансовым потокам — особенно по картам и счетам — должен сделать процесс проверки прозрачнее и быстрее.
Что изменится для заемщиков
Если система будет внедрена, она позволит автоматически определять, насколько человек действительно нуждается в кредитных каникулах. При этом для клиентов с «теневой» зарплатой это может стать поводом для беспокойства — ведь доход, не оформленный официально, окажется под контролем.
Сейчас идея ещё на стадии обсуждения, но уже ясно: банки и государственные службы стремятся объединить усилия, чтобы навести порядок в системе предоставления финансовых послаблений, сообщает primpress.
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