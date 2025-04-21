Россиян, у которых имеются кредиты и займы, ждет «сюрприз» от банков

Для россиян, оформивших кредиты или займы, грядут новые изменения.

Банки совместно с государственными структурами разрабатывают механизм более глубокого анализа финансового состояния тех, кто обращается за кредитными каникулами. Основная идея — получить доступ к информации по всем банковским счетам клиента.

Кто и зачем будет проверять

Проверку хотят проводить не только банки, но и Федеральная налоговая служба вместе с Социальным фондом России. Такой подход, по мнению разработчиков инициативы, позволит исключить ошибки — когда, например, в отсрочке необоснованно отказывают или, наоборот, одобряют её тем, кто в ней не нуждается.

Единая система проверок должна помочь быстрее и точнее оценивать материальное положение человека. Особенно это важно в случае, если зарплата получателя неофициальная и не отображается в налоговой отчётности.

Почему это важно для кредитных каникул

Ключевое условие получения отсрочки — документально подтверждённое снижение дохода или потеря работы. В реальности подтвердить эти изменения бывает сложно. Именно это чаще всего тормозит рассмотрение заявлений и становится поводом для отказа.

Доступ к реальным финансовым потокам — особенно по картам и счетам — должен сделать процесс проверки прозрачнее и быстрее.

Что изменится для заемщиков

Если система будет внедрена, она позволит автоматически определять, насколько человек действительно нуждается в кредитных каникулах. При этом для клиентов с «теневой» зарплатой это может стать поводом для беспокойства — ведь доход, не оформленный официально, окажется под контролем.

Сейчас идея ещё на стадии обсуждения, но уже ясно: банки и государственные службы стремятся объединить усилия, чтобы навести порядок в системе предоставления финансовых послаблений, сообщает primpress.