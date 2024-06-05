Новости России
· 16+ · Служба новостей

РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», – сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

«Интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объёмы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Команда нашего банка, которая создавала с нуля финансовую систему в Крыму и на протяжении 10 лет обеспечивала качественными и современными продуктами местных жителей и компании, будет продолжать свою работу на благо региона», -- сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

В рамках Стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Расширение сети ВТБ позволит миллионам новых клиентов получить доступ к передовым сервисам банка. Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.

Сегодня клиенты РНКБ уже пользуются преимуществами объединения банкоматной сети. С начала 2023 года в банкоматах ВТБ клиентам РНКБ доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Республики Крым, с мая – клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани летом 2024 ожидается экстремальная температура до +50 градусов

Новости России

56 минут назад

Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды

защита от тараканов в вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт котла отопления в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Лонгриды

21 час назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

3 часа назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»
Новости Татарстана
3 часа назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

31 минуту назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Интересное в Казани

22 часа назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Новости Казани

46 минут назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

час назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня
Новости Казани
час назад

Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Новости Казани

4 часа назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат

Новости Татарстана

6 часов назад

31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

Новости Казани

7 часов назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было
Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!
Интересное в Казани
6 дней назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!