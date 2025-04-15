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Размер небольшой, но хоть так: Татьяна Голикова дала информацию о новой разовой выплате пенсионерам с апреля 2025 года

В 2025 году пенсии в России вырастут дважды

mk.ru

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С начала 2025 года в России вступают в силу новые пенсионные правила. Власти обещают индексацию пенсий, повышение минимальной выплаты и дополнительную поддержку для наименее защищённых.

Все эти меры направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан и защиту от инфляции.

Двойная индексация страховых пенсий

Для неработающих пенсионеров страховые пенсии увеличиваются дважды:

  • С 1 января 2025 года — на 7,3%. Стоимость одного пенсионного балла составит 145,69 рубля, а фиксированная доплата — 8 907,70 рублей.
  • С 1 февраля 2025 года — ещё на 9,5%. Это дополнительно компенсирует рост цен и сделает выплаты ощутимо выше уже в первые месяцы года.

Повышение социальных пенсий с апреля

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Это связано с ростом прожиточного минимума.

Изменения коснутся:

  • Более 3,5 миллионов получателей социальной пенсии.
  • Около 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение — в том числе ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.
  • После повышения средняя социальная пенсия составит 15 456 рублей.

Минимальная пенсия: новая планка

С 2025 года минимальная пенсия для неработающих пенсионеров установлена на уровне 15 250 рублей. Если сумма всех выплат окажется ниже — государство покроет разницу. Однако для работающих пенсионеров такая компенсация не предусмотрена.

На что стоит обратить внимание пенсионерам

Чтобы не упустить важные изменения, специалисты рекомендуют:

  • Следить за новостями в пенсионной сфере.
  • Проверять размер начислений ежемесячно.
  • При возникновении вопросов обращаться в Социальный фонд России.

Что значит эта реформа

Нововведения — это часть государственной программы по усилению социальной поддержки пожилых граждан. В 2025 году акцент сделан на защиту доходов пенсионеров от инфляции и обеспечение стабильного уровня жизни. Главное — вовремя отслеживать изменения и использовать все доступные меры поддержки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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