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С 17 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

На трассах за пределами российских городов начи...

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С наступлением весеннего сезона охоты на выездах из городов начинаются масштабные проверки. Основной упор — на загородные маршруты и направления, ведущие к охотничьим угодьям.

Участие в рейдах принимают сразу несколько ведомств: Росгвардия, Минприроды, охотинспекторы, а также налоговая служба и судебные приставы.

Особое внимание — к охотникам с оружием

Если вы планируете выезд на охоту, убедитесь, что всё оформлено правильно:

  • Оружие должно быть в чехле
  • При себе необходимо иметь разрешения и охотничий билет
  • Нарушение этих требований грозит запретом на охоту сроком до трёх лет

Проверка долгов может обернуться лишением прав

В выходные к проверкам присоединятся судебные приставы. Они будут выявлять должников — прежде всего по штрафам и налогам. Если у водителя найдутся неоплаченные задолженности, ему предложат оплатить их на месте.

В случае отказа или невозможности погасить долг:

  • может быть наложен арест на имущество
  • возможна временная блокировка водительского удостоверения
  • в тяжёлых случаях — лишение прав на срок до трёх лет

Что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

  • Проверьте, нет ли у вас задолженностей на сайте ФССП или через Госуслуги
  • Убедитесь, что все документы на оружие в порядке
  • Не забывайте перевозить ружья и карабины только в разряженном виде и в чехле

Весенние проверки затронут не только охотников, но и всех водителей, имеющих долги перед государством. Перед выездом за город лучше проверить бумаги и финансы — чтобы выходные не закончились в отделении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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