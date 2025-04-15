С 17 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С наступлением весеннего сезона охоты на выездах из городов начинаются масштабные проверки. Основной упор — на загородные маршруты и направления, ведущие к охотничьим угодьям.

Участие в рейдах принимают сразу несколько ведомств: Росгвардия, Минприроды, охотинспекторы, а также налоговая служба и судебные приставы.

Особое внимание — к охотникам с оружием

Если вы планируете выезд на охоту, убедитесь, что всё оформлено правильно:

Оружие должно быть в чехле

При себе необходимо иметь разрешения и охотничий билет

Нарушение этих требований грозит запретом на охоту сроком до трёх лет

Проверка долгов может обернуться лишением прав

В выходные к проверкам присоединятся судебные приставы. Они будут выявлять должников — прежде всего по штрафам и налогам. Если у водителя найдутся неоплаченные задолженности, ему предложат оплатить их на месте.

В случае отказа или невозможности погасить долг:

может быть наложен арест на имущество

возможна временная блокировка водительского удостоверения

в тяжёлых случаях — лишение прав на срок до трёх лет

Что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Проверьте, нет ли у вас задолженностей на сайте ФССП или через Госуслуги

Убедитесь, что все документы на оружие в порядке

Не забывайте перевозить ружья и карабины только в разряженном виде и в чехле

Весенние проверки затронут не только охотников, но и всех водителей, имеющих долги перед государством. Перед выездом за город лучше проверить бумаги и финансы — чтобы выходные не закончились в отделении.