С 17 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз
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С наступлением весеннего сезона охоты на выездах из городов начинаются масштабные проверки. Основной упор — на загородные маршруты и направления, ведущие к охотничьим угодьям.
Участие в рейдах принимают сразу несколько ведомств: Росгвардия, Минприроды, охотинспекторы, а также налоговая служба и судебные приставы.
Особое внимание — к охотникам с оружием
Если вы планируете выезд на охоту, убедитесь, что всё оформлено правильно:
- Оружие должно быть в чехле
- При себе необходимо иметь разрешения и охотничий билет
- Нарушение этих требований грозит запретом на охоту сроком до трёх лет
Проверка долгов может обернуться лишением прав
В выходные к проверкам присоединятся судебные приставы. Они будут выявлять должников — прежде всего по штрафам и налогам. Если у водителя найдутся неоплаченные задолженности, ему предложат оплатить их на месте.
В случае отказа или невозможности погасить долг:
- может быть наложен арест на имущество
- возможна временная блокировка водительского удостоверения
- в тяжёлых случаях — лишение прав на срок до трёх лет
Что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию
- Проверьте, нет ли у вас задолженностей на сайте ФССП или через Госуслуги
- Убедитесь, что все документы на оружие в порядке
- Не забывайте перевозить ружья и карабины только в разряженном виде и в чехле
Весенние проверки затронут не только охотников, но и всех водителей, имеющих долги перед государством. Перед выездом за город лучше проверить бумаги и финансы — чтобы выходные не закончились в отделении.
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