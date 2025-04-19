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Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а волшебство

Если вы думали, что медовик — это обязательно п...

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Если вы думали, что медовик — это обязательно плотные коржи и долгие настаивания, то вам точно стоит попробовать этот рецепт «Медового пуха». В отличие от традиционного медовика, здесь коржи получаются мягкими и воздушными, а крем — нежнейшим, будто облако. Главное, что его можно подавать сразу после приготовления — без долгих выжиданий!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

  • Мёд натуральный — 200 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйца куриные — 3–4 шт.

  • Мука пшеничная — 350–400 г

  • Сода — 1 ч.л.

  • Соль — 1 щепотка

Для крема:

  • Молоко — 500 мл

  • Сливки 33% — 200 мл

  • Желтки — 3 шт.

  • Сахар — 150 г

  • Крахмал кукурузный — 3 ст.л.

  • Ванильный сахар — 5 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Тесто:

    • В миску вбиваем 3 крупных яйца (или 4 средних) и добавляем 100 г сахара. Хорошо взбиваем венчиком до легкой пены.

    • Вливаем 200 г жидкого натурального мёда и перемешиваем до получения однородной массы.

    • Добавляем щепотку соли и чайную ложку соды — не нужно гасить соду, мёд прекрасно справится с этим сам.

    • Постепенно всыпаем муку: сначала 175 г, затем добавляем оставшуюся (175–225 г), замешиваем мягкое, текучее тесто, которое будет медленно стекать с лопатки.

    • Накрываем миску плёнкой и ставим в холодильник на 30 минут.

  2. Выпечка:

    • Разогреваем духовку до 175–180°C.

    • На пергаменте рисуем круг диаметром 20 см, переворачиваем его, смазываем маслом.

    • На подготовленный пергамент выкладываем 130–150 г теста, накрываем пленкой и руками равномерно распределяем по кругу, слегка выходя за контуры (так коржи будут более румяными по краям).

    • Выпекаем каждый корж по 6–8 минут до золотистой корочки. Всего у вас получится 6 коржей, обрезать их по трафарету (крышке или тарелке) для ровной формы.

  3. Крем:

    • В кастрюлю с толстым дном вливаем 500 мл молока и ставим на плиту. В миске смешиваем 3 желтка с 150 г сахара, добавляем 3 ст.л. кукурузного крахмала и немного молока для однородности.

    • Когда молоко почти закипит, аккуратно вливаем желтковую смесь и варим до загустения, постоянно помешивая. Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и остужаем.

    • Взбиваем 200 мл сливок 33% в плотную пену.

    • Остывший крем ложкой, по чуть-чуть, вмешиваем в сливки, не используя миксер. Так крем останется воздушным и нежным.

  4. Сборка торта:

    • Промазываем каждый корж кремом, не жалея его, и покрываем боковые стороны.

    • Обрезки коржей измельчаем в блендере и посыпаем ими верх и бока торта.

    • Ставим торт в холодильник хотя бы на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался и остыл.

Подача

Торт «Медовый пух» можно подавать сразу после охлаждения. Он имеет воздушную текстуру, мягкие и нежные коржи, а крем — вкусный и сливочный. Это отличный вариант для тех, кто не хочет ждать долго и хочет наслаждаться восхитительным тортом без суточных выжиданий.

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