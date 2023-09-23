Пришли новые данные: синоптики неожиданно изменили прогноз на октябрь

Синоптики в России скорректировали прогнозы на октябрь. Как пишет PRIMPRESS, многие регионы столкнутся с климатическими аномалиями.

На Дальнем Востоке, где сейчас достаточно тепло, во второй половине октября резко и сильно похолодает. Днем будет до +3, а по ночам - до минус 5. Такие температуры в регионе считаются нормальными не в октябре, а только в ноябре.

Погода будет подбрасывать сюрпризы и жителям Центральной России. В Москве будет теплее нормы. Октябрь стартует с 20-градусного тепла, до 5-7 градусов со знаком "плюс" похолодает только в конце второго осеннего месяца.

Октябрь будет богат на дожди, и меньше всегго солнечных деньков достанется Петербургу. Там дожди будут практически ежедневными.

