Поливаю рассаду без потерь по методу деревенского агронома. 3 главных правила помогут сохранить 85% всходов до высадки
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Прошлый сезон стал настоящим разочарованием — почти вся рассада томатов погибла буквально на глазах.
Молодые стебли чернели у основания, растения падали одно за другим. Причиной оказался вовсе не плохой грунт или слабые семена, а неправильный режим полива.
Главные ошибки, которые губят молодые растения
Даже опытные дачники нередко допускают одни и те же промахи:
- Полив холодной водой: вода из-под крана вызывает стресс у корней. Это тормозит рост и бледнит листву.
- Частый, но поверхностный полив: почва сверху остаётся влажной, но корни задыхаются от нехватки воздуха. Результат — плесень и «чёрная ножка».
- Одинаковый подход ко всем культурам: томаты, перцы и огурцы требуют разного уровня влажности.
Как правильно подготовить воду
Основное правило: никакой воды напрямую из крана. Хлор и соли — враги молодых корешков.
Решение простое:
- Наберите воду в ёмкость с вечера.
- Дайте ей отстояться и согреться до комнатной температуры.
- На 5 литров добавьте 2 столовые ложки золы.
- Настаивайте 12 часов в тёплом месте.
Проверка на сухость — постукивание по стенке ёмкости: глухой звук и посветлевшая поверхность — пора поливать.
Три правила полива, которые работают
Полив только утром: с 8 до 10 часов, когда воздух уже тёплый, но ещё не жарко. В пасмурные дни — на час позже.
Строгое дозирование:
- 10 см высота — 30 мл воды;
- 20 см — 50 мл. Лишнюю воду обязательно сливайте из поддона.
Полив в два этапа:
- половина дозы по краям горшка;
- через 5 минут — остальное в центр.
Так влага равномерно проникает к корням и не застаивается.
Как поливать разные культуры
- Томаты: с начала роста и до высадки дозировка по возрасту, промежутки полива — не реже одного раза в три дня.
- Перцы и баклажаны: до второй пары листьев — 25 мл, затем — 40 мл. В жару — опрыскивание в 14:00.
- Огурцы и капуста: любят ранний полив в 8 утра. После 10 дней — зольный настой: 3 ст. ложки на литр, настоять 8 часов.
Результат: рассада крепче, урожай — богаче
Спустя месяц после внедрения этой методики уровень приживаемости вырос до 85–90%. Стебли стали толстыми, листья — тёмно-зелёными, междоузлия укоротились. Урожай — на 25% выше, чем в прошлом году.
Огородники-соседи уже переняли метод. Главное — не переливать, следить за временем и дозой. И тогда рассада отплатит богатым урожаем, сообщает dzen.
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