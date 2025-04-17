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· 16+ · Екатерина Баранова

Поливаю рассаду без потерь по методу деревенского агронома. 3 главных правила помогут сохранить 85% всходов до высадки

Половина рассады гибнет от неправильного полива

blog.tefal.co.uk

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Прошлый сезон стал настоящим разочарованием — почти вся рассада томатов погибла буквально на глазах.

Молодые стебли чернели у основания, растения падали одно за другим. Причиной оказался вовсе не плохой грунт или слабые семена, а неправильный режим полива.

Главные ошибки, которые губят молодые растения

Даже опытные дачники нередко допускают одни и те же промахи:

  • Полив холодной водой: вода из-под крана вызывает стресс у корней. Это тормозит рост и бледнит листву.
  • Частый, но поверхностный полив: почва сверху остаётся влажной, но корни задыхаются от нехватки воздуха. Результат — плесень и «чёрная ножка».
  • Одинаковый подход ко всем культурам: томаты, перцы и огурцы требуют разного уровня влажности.

Как правильно подготовить воду

Основное правило: никакой воды напрямую из крана. Хлор и соли — враги молодых корешков.

Решение простое:

  • Наберите воду в ёмкость с вечера.
  • Дайте ей отстояться и согреться до комнатной температуры.
  • На 5 литров добавьте 2 столовые ложки золы.
  • Настаивайте 12 часов в тёплом месте.

Проверка на сухость — постукивание по стенке ёмкости: глухой звук и посветлевшая поверхность — пора поливать.

Три правила полива, которые работают

Полив только утром: с 8 до 10 часов, когда воздух уже тёплый, но ещё не жарко. В пасмурные дни — на час позже.

Строгое дозирование:

  • 10 см высота — 30 мл воды;
  • 20 см — 50 мл. Лишнюю воду обязательно сливайте из поддона.

Полив в два этапа:

  • половина дозы по краям горшка;
  • через 5 минут — остальное в центр.

Так влага равномерно проникает к корням и не застаивается.

Как поливать разные культуры

  • Томаты: с начала роста и до высадки дозировка по возрасту, промежутки полива — не реже одного раза в три дня.
  • Перцы и баклажаны: до второй пары листьев — 25 мл, затем — 40 мл. В жару — опрыскивание в 14:00.
  • Огурцы и капуста: любят ранний полив в 8 утра. После 10 дней — зольный настой: 3 ст. ложки на литр, настоять 8 часов.

Результат: рассада крепче, урожай — богаче

Спустя месяц после внедрения этой методики уровень приживаемости вырос до 85–90%. Стебли стали толстыми, листья — тёмно-зелёными, междоузлия укоротились. Урожай — на 25% выше, чем в прошлом году.

Огородники-соседи уже переняли метод. Главное — не переливать, следить за временем и дозой. И тогда рассада отплатит богатым урожаем, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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