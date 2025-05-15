Платить не придется. Начиная с 20 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера
dzen.ru
В нескольких регионах России с мая запускается пилотный проект по бесплатному проезду для пенсионеров. Инициатива реализуется при поддержке местных властей и молодежных организаций, а её цель — повышение мобильности и качества жизни пожилых людей.
Как получить бесплатную транспортную карту
Для участия нужно:
- предъявить пенсионное удостоверение или паспорт;
- обратиться в местное отделение соцзащиты;
- получить специальную транспортную карту с конца апреля.
Что даёт карта
С первой половины мая пенсионеры получат возможность:
- совершить до 10 бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях;
- пользоваться картой в пределах города — для поездок по делам, в поликлинику или на рынок;
- участвовать в специальной акции по бесплатному проезду на дачные маршруты.
Зачем это делается
Программа направлена на:
- поддержку активного образа жизни среди пожилых;
- снижение транспортных расходов для пенсионеров;
- улучшение социальной адаптации и расширение возможностей передвижения.
По словам организаторов, доступ к транспорту — важный элемент социальной стабильности и вовлечённости пенсионеров в общественную жизнь.
Где узнать подробности
Получить дополнительную информацию можно:
- в органах социальной защиты по месту жительства;
- на официальных сайтах администраций регионов;
- через горячие линии социальной поддержки.
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