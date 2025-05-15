Платить не придется. Начиная с 20 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах России с мая запускается пилотный проект по бесплатному проезду для пенсионеров. Инициатива реализуется при поддержке местных властей и молодежных организаций, а её цель — повышение мобильности и качества жизни пожилых людей.

Как получить бесплатную транспортную карту

Для участия нужно:

предъявить пенсионное удостоверение или паспорт;

обратиться в местное отделение соцзащиты;

получить специальную транспортную карту с конца апреля.

Что даёт карта

С первой половины мая пенсионеры получат возможность:

совершить до 10 бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях;

пользоваться картой в пределах города — для поездок по делам, в поликлинику или на рынок;

участвовать в специальной акции по бесплатному проезду на дачные маршруты.

Зачем это делается

Программа направлена на:

поддержку активного образа жизни среди пожилых;

снижение транспортных расходов для пенсионеров;

улучшение социальной адаптации и расширение возможностей передвижения.

По словам организаторов, доступ к транспорту — важный элемент социальной стабильности и вовлечённости пенсионеров в общественную жизнь.

Где узнать подробности

Получить дополнительную информацию можно: