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Платить не придется. Начиная с 20 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С мая 2025 года в ряде российских регионов стар...

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В нескольких регионах России с мая запускается пилотный проект по бесплатному проезду для пенсионеров. Инициатива реализуется при поддержке местных властей и молодежных организаций, а её цель — повышение мобильности и качества жизни пожилых людей.

Как получить бесплатную транспортную карту

Для участия нужно:

  • предъявить пенсионное удостоверение или паспорт;
  • обратиться в местное отделение соцзащиты;
  • получить специальную транспортную карту с конца апреля.

Что даёт карта

С первой половины мая пенсионеры получат возможность:

  • совершить до 10 бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях;
  • пользоваться картой в пределах города — для поездок по делам, в поликлинику или на рынок;
  • участвовать в специальной акции по бесплатному проезду на дачные маршруты.

Зачем это делается

Программа направлена на:

  • поддержку активного образа жизни среди пожилых;
  • снижение транспортных расходов для пенсионеров;
  • улучшение социальной адаптации и расширение возможностей передвижения.

По словам организаторов, доступ к транспорту — важный элемент социальной стабильности и вовлечённости пенсионеров в общественную жизнь.

Где узнать подробности

Получить дополнительную информацию можно:

  • в органах социальной защиты по месту жительства;
  • на официальных сайтах администраций регионов;
  • через горячие линии социальной поддержки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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