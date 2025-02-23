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Платить будут все: владельцев бань и теплиц предупредили о новом налоге

С 1 января 2025 года в России вводятся новые на...

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С 1 января 2025 года в России вводятся новые налоговые правила, которые коснутся капитальных хозяйственных построек. Владельцы бань, сараев, теплиц и других сооружений с фундаментом будут обязаны уплачивать налог, рассчитываемый на основе кадастровой стоимости объекта.

Об этом рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева, чьи слова передает РИА Новости. По ее словам, цель нововведения — приведение учета недвижимости в порядок и корректировка налоговой нагрузки.

Какие строения попадают под налог?

Под обязательное налогообложение попадут все хозяйственные постройки, имеющие фундамент, включая:

  • Бани
  • Сараи
  • Капитальные теплицы
  • Прочие капитальные сооружения

Однако конструкции без фундамента, такие как навесы, бытовки и легкие теплицы, налогу не подлежат.

Как рассчитывается налог?

  • Базой для расчета служит кадастровая стоимость объекта, зарегистрированного в Росреестре.
  • Если у владельца несколько построек, он может освободить от налога только одну, площадью до 50 кв. метров — объект выбирает сам налогоплательщик.

Остальные капитальные строения облагаются налогом в полном объеме.

Можно ли избежать налога?

Эксперт отмечает, что исключить объект из налогооблагаемой базы можно только на законных основаниях. Освобождение возможно, если:

  • Постройка не считается капитальной (то есть не имеет фундамента).
  • Налогоплательщик имеет право на льготу.

Таким образом, перевести строение в разряд некапитальных или воспользоваться налоговыми послаблениями можно только при соблюдении определенных условий.

Что это значит для владельцев загородных участков?

  • 2025 года все капитальные сооружения должны быть зарегистрированы в Росреестре.
  • Владельцам участков стоит пересчитать налоговые обязательства, если на их территории есть бани, сараи или теплицы с фундаментом.
  • Для снижения налоговой нагрузки важно заранее уточнить кадастровую стоимость построек и проверить возможность получения льгот.

Таким образом, с нового года владельцы загородных участков должны учитывать этот налог при строительстве или модернизации хозяйственных построек.

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