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Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, отныне будут недействительными - граждан ждёт неприятный сюрприз

Паспорт — это важнейший документ, с которым нам...

ohansk-adm.ru

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Паспорт — это важнейший документ, с которым нам приходится взаимодействовать ежедневно. Однако его обновление может быть необходимо, чтобы избежать проблем, таких как отказ в кредите или запрет на выезд за границу.

Вот когда и как следует менять паспорт.

Когда паспорт подлежит обязательной замене:

  1. Получение первого паспорта:
    Паспорт выдается в 14 лет, и его нужно заменить до 20 лет.

  2. Следующая замена:
    Происходит в возрасте от 20 до 45 лет.

  3. После 45 лет:
    Паспорт выдается бессрочно, и его больше не нужно менять.

  4. При утрате или повреждении:
    В случае утери паспорта или его повреждения, а также при изменении личных данных (например, смене фамилии), паспорт нужно заменить в течение 30 дней.

Подпись сотрудника МВД

В паспорте не требуется подпись сотрудника МВД, так как он ставит печать только на заявлении. В паспорте указываются орган, выдавший документ, и код подразделения. Гражданин должен поставить подпись в соответствующей графе. Подлинность документа подтверждается печатью миграционного ведомства.

Потеря силы паспорта

Паспорт утрачивает свою силу в следующих случаях:

  • Когда истекает срок действия.

  • При изменении личных данных (например, фамилии).

  • Если имеются посторонние записи или повреждения.

  • При отсутствии или повреждении страниц.

Штрафы за утрату или повреждение паспорта

Если паспорт был потерян или поврежден, то предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей.

Кто отвечает за выдачу паспортов?

На данный момент МВД России осуществляет выдачу паспортов, заменив Федеральную миграционную службу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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