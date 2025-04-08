Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Оставил чек и потерял все деньги с карты: вот почему нужно забирать бумажки в магазине

Кассовый чек — не просто бумажка. Он может стат...

nalog.gov.ru

Подписаться на Дзен.канал

Многие покупатели даже не задумываются, что обыкновенный кассовый чек может стать источником неприятностей.

Эксперты по правовой безопасности предупреждают: небрежное обращение с этим документом способно сыграть злую шутку — как с покупателем, так и с магазином.

Правовед Иван Соловьёв рассказал, что выброшенный или забытый в публичном месте чек может попасть в руки мошенников. Если товар был куплен за наличные, злоумышленник вполне может использовать документ, чтобы вернуть покупку и получить деньги. В ряде случаев такие схемы обходятся магазинам в ощутимые суммы — убытки достигают до 2% от выручки.

Но если покупка оплачивалась банковской картой, риск становится ещё серьёзнее. Некоторые чеки содержат данные, по которым можно узнать личную информацию покупателя — номер телефона, адрес и даже часть номера карты. Эти сведения в руках мошенников могут обернуться электронными аферами или, что ещё хуже, попытками кражи со взломом.

Чтобы не стать жертвой, эксперты советуют быть внимательнее. Документы от дорогостоящих покупок лучше хранить в надёжном месте, ведь они пригодятся при возврате или гарантии. А вот чеки от мелких товаров не стоит оставлять без присмотра — их лучше сразу утилизировать, сообщает sevastopolmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

От пюре до котлет: рассказываем, когда и как начать прикорм, чтобы не навредить малышу

гирюицит от борщевика

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

разблокировка iphone в Самаре

Лонгриды

день назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

Новости Казани

23 часа назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

4 часа назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

7 часов назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены
Новости Казани
6 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Не у нас

24 минуты назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Интересное в Казани

день назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

Новости Татарстана

час назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира
Жителям Татарстана объяснили, что означают цифр...
Новости Татарстана
19 минут назад

Жителям Татарстана объяснили, что означают цифры на наклейках фруктов и овощей

Новости Татарстана

2 часа назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения

Новости Казани

2 часа назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

3 часа назад

2 проститутки в Татарстане убили коллегу и переписали ее дочь на сутенершу
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев