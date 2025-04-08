Оставил чек и потерял все деньги с карты: вот почему нужно забирать бумажки в магазине

Многие покупатели даже не задумываются, что обыкновенный кассовый чек может стать источником неприятностей.

Эксперты по правовой безопасности предупреждают: небрежное обращение с этим документом способно сыграть злую шутку — как с покупателем, так и с магазином.

Правовед Иван Соловьёв рассказал, что выброшенный или забытый в публичном месте чек может попасть в руки мошенников. Если товар был куплен за наличные, злоумышленник вполне может использовать документ, чтобы вернуть покупку и получить деньги. В ряде случаев такие схемы обходятся магазинам в ощутимые суммы — убытки достигают до 2% от выручки.

Но если покупка оплачивалась банковской картой, риск становится ещё серьёзнее. Некоторые чеки содержат данные, по которым можно узнать личную информацию покупателя — номер телефона, адрес и даже часть номера карты. Эти сведения в руках мошенников могут обернуться электронными аферами или, что ещё хуже, попытками кражи со взломом.

Чтобы не стать жертвой, эксперты советуют быть внимательнее. Документы от дорогостоящих покупок лучше хранить в надёжном месте, ведь они пригодятся при возврате или гарантии. А вот чеки от мелких товаров не стоит оставлять без присмотра — их лучше сразу утилизировать, сообщает sevastopolmedia.