Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Нас вынудили»: Набиуллина дала понять россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

В недавнем выступлении Эльвира Набиуллина, глав...

dp.ru

Подписаться в Telegram

В недавнем выступлении Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, объявила о решении увеличить ключевую ставку до 15% годовых. Это решение было принято как часть стратегии по борьбе с растущей инфляцией, которая, по мнению руководства банка, угрожает экономической стабильности страны.

Причины повышения ставки

Набиуллина подчеркнула, что основной причиной для повышения ставки является необходимость контроля за инфляцией. По её словам, рост цен в последнее время был обусловлен избытком спроса, который возник в результате значительных сумм наличности в обороте среди населения. Центробанк видит в повышении ставки механизм для сдерживания этого спроса, что должно помочь стабилизировать цены на товары и услуги.

Воздействие на экономику

Повышение ключевой ставки окажет непосредственное влияние на стоимость кредитования. Кредиты станут дороже, что, вероятно, приведёт к снижению потребительского и инвестиционного спроса. С другой стороны, вклады станут привлекательнее для населения, так как проценты по депозитам увеличатся, предоставляя гражданам стимул для сбережений вместо трат.

Планы на будущее

Набиуллина также заявила, что Центробанк готов к дальнейшим действиям, если текущие меры не окажут достаточного эффекта. Если ситуация с инфляцией не улучшится, возможно дополнительное повышение ставки на следующем заседании в декабре. Такой шаг будет рассматриваться как часть продолжающейся политики по обеспечению ценовой стабильности.

Взгляд на долгосрочную перспективу

Центральный банк планирует поддерживать жёсткую монетарную политику в течение ближайших трёх лет. Целью является достижение и поддержание низкого уровня инфляции, что необходимо для устойчивого экономического роста. Эти меры рассматриваются как критически важные для обеспечения финансовой безопасности и благосостояния всех слоёв населения России.

Это решение и дальнейшие планы Центробанка будут важным шагом на пути к укреплению экономики страны, хотя и потребуют от населения и бизнеса временных жертв в виде увеличения стоимости кредитов и стимулирования сбережений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости России

день назад

В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

решетка для вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Важное в РТ

3 дня назад

На открывшемся сегодня участке трассы «Шали — Бавлы» билайн создал непрерывное покрытие сетью 4G

клетка для выгула кошек на окно в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости Казани

день назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году

Новости Казани

день назад

Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала
Новости Казани
9 часов назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарста...

Новости Казани

час назад

Каток на Черном озере в Казани начнёт работать в ближайшие дни

Интересное в Казани

день назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

Новости Татарстана

2 часа назад

Онколог из Татарстана напомнила о причинах рака молочной железы

Новости Казани

2 часа назад

Сильный туман покрыл трассы под Казанью
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
день назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

2 часа назад

Акция с бесплатным посещением Нацмузея в Казани не состоится в первый вторник января

Новости Татарстана

3 часа назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Новости Татарстана

3 часа назад

Самую длинную снежную змею в России создали в Татарстане
В сети МТС в Татарстане заработали отечественны...
Важное в РТ
6 дней назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»