На пороге 2025 года Россия столкнулась с серьезными геополитическими вызовами, обусловленными продолжающейся специальной военной операцией, начатой в марте 2022 года.

Эта операция существенно влияет на политический ландшафт страны, вызывая живые обсуждения в обществе относительно возможности новой волны мобилизации.

Насколько вероятна вторая волна мобилизации?

Вопрос о новой мобилизации витает в воздухе, подпитываемый активным обсуждением как в российских, так и в международных СМИ. Однако четкого ответа пока нет, и окончательное решение будет зависеть от множества факторов.

Факторы, влияющие на решение о мобилизации:

Ситуация на фронте: Военные действия продолжаются, а столкновения, в частности на Донецком и Авдеевском направлениях, остаются напряженными.

Оценка военных ресурсов: Как отмечает военный аналитик Юрий Подоляк, для сохранения стратегического преимущества требуются дополнительные человеческие и материальные ресурсы.

Обстановка в приграничных регионах: Участившиеся обстрелы и диверсии в Курской области требуют усиления мер безопасности.

Где проходят наиболее ожесточенные бои?

Особенно интенсивные боевые действия фиксируются на направлениях Донецка и Авдеевска, а также в районах Купянска и Красного Лимана, где ВСУ пытаются наступать, заставляя российские войска постоянно поддерживать высокую боеготовность.

Мнения экспертов по вопросу мобилизации

За мобилизацию:

Необходимость в ротации военных, находящихся на фронте с начала операции.

Поддержка численности армии для контроля над территориями.

Компенсация потерь личного состава.

Против мобилизации:

Достаточный резерв из контрактников и добровольцев.

Высокие экономические затраты.

Риск усиления социального напряжения в обществе.

На текущий момент новая волна мобилизации не объявлена, и любые решения будут зависеть от изменений на фронте и общего политического и экономического состояния страны.